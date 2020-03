Orquesta Morena ataques al estado

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, aseguró que hay un ataque orquestado por Morena para desprestigiar al estado y señaló que pareciera que hay algunos actores políticos que aún no superan las elecciones de 2018.

En redes sociales circularon las fotografías de presuntos integrantes de Morena que repartían los folletos para desacreditar al sistema de salud.

Esto, luego de que la senadora por el Partido Acción Nacional, Alejandra Reynoso Sánchez, denunciara en la tribuna del Senado que en algunas unidades médicas está siendo repartida propaganda presuntamente por parte de gente afín a Morena, donde se está tratando de confundir a la ciudadanía de que el sistema de salud de Guanajuato se verá afectado porque el estado no se adhirió al modelo del Instituto de Salud para el Bienestar.

Ya parece que es político el tema, a Guanajuato es al que traen en la mente siempre y yo lo he dicho, se ve un ataque muy orquestado para desprestigiar a Guanajuato, lo cual no lo van a lograr. Y creo que se les puede revertir de fea manera si no entienden que en Guanajuato no pueden hacer estos engaños y estos trucos como lo hacen en otros lugares





Diego Sinhue Rodríuez Vallejo | Gobernador de Guanajuato

Dijo que no ha hablado con el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre esta situación, a pesar de que tanto el titular de la Secretaría de Salud federal, Jorge Alcocer Varela, así como Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, han desacreditado el trabajo de Guanajuato en materia de seguridad en sus visitas al estado, a pesar de que no es un tema inherente a sus dependencias de las que están a cargo.

“No creo que sea un tema del presidente, la verdad que el presidente ha demostrado la disposición de trabajar en conjunto, es gente de Morena, es gente del Senado que ni siquiera les costó llegar ahí y no valoran lo que es tener un puesto para ayudar a la gente, sino sólo están tratando de desprestigiar.

Como que algo les incomoda de Guanajuato, es un tema que yo siempre les he dicho hay que trabajar, hay que ponernos a trabajar, dejar la grilla de lado, pero veo que no superan todavía el 2018”.

Es poco ético: Daniel Díaz

La publicidad que presuntamente Morena ha estado entregando en unidades médicas del estado.

Por su parte, el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, consideró poco ético y poco profesional el reparto de propaganda en unidades de salud de municipios cono Ocampo y San Felipe, donde se está tratando de desprestigiar al sistema de salud estatal.

“Me parecería muy poco ético, muy poco profesional y daremos parte a las instancias correspondientes para que ellos den parte en el asunto y no soy yo nadie para juzgar, pero yo revisaré que mis unidades estén funcionando de la mejor manera posible”, dijo en entrevista el Secretario de Salud.

Voy a revisar el tema para saber si no existe alguna situación ilegal que se pueda catalogar como un delito o alguna situación que altere el orden público, sobre todo en una institución donde no se debería politizar la salud





Daniel Díaz Martínez | Secretario de Salud de Guanajuato

Daniel Díaz Martínez resaltó que Guanajuato es uno de los pocos estados con abasto de medicamentos de hasta un 95% en stock, es el primer lugar en transparencia en el uso de los recursos, por lo cual dijo que es uno de los sistemas de salud más fuertes del país.