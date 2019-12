Orientan para evitar robo de automóviles

Gobierno municipal a través de su página de facebook, dio a conocer algunas medidas de prevención para evitar el robo de vehículos.

Entre las medidas que dieron se encuentran las siguientes evitar circular por calles solitarias, procurar viajar con las ventanillas cerradas, mientras conduces no lleves tu bolso o portafolio, comprueba que tu auto este cerrado y no deje objetos de valor, coloca bastones y alarmas, separar las llaves de tu auto y de tu hogar, al subir al auto observa a tu alrededor, cierra tu auto y no dejes objetos de valor a la vista y cambiar constantemente tus rutas de actividades.

Esto debido a que se han reportado varios robos a vehículos en los últimos meses, como fue el caso de una maestra de nombre Verónica Ruiz, quién reportó que hace poco le robaron el carro a su marido en una zona concurrida.

El Dato.....

“Una vez mientras me encontraba con mi marido en el centro de la ciudad de salamanca, específicamente por el templo de san Agustín, mientras nosotros bajamos a hacer nuestras compras, aprovecharon para robarnos, nos percatamos de eso cuando regresamos al carro y vimos que el vidrio estaba forzado, sé que no se robaron el carro, pero en esa acción se da a entender que lo intentaron” dijo Verónica Ruiz.

La maestra consideró que lo más sensato es dejar los automóviles en el estacionamiento, pues por lo menos hay alguien que los vigila y al estar en un zona cerrada es menos probable que los roben, aun así considero que las medidas que el gobierno municipal son adecuadas y que se debe tener cuidado con el robo de vehículos.