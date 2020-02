Orientan a los papás sobre Alerta Ámber

La Dirección General de Seguridad Pública a través de la Jefatura de Prevención al Delito, impartió la plática informativa a padres de familia de la colonia San Gonzalo, acerca de la Alerta Amber y las medidas de cuidado.

Entre las acciones que se puntualizaron están; no dejar solos en las calles a los hijos, llevarlos y pasar por ellos a la escuela, no permitir que salgan solos por las noches, así como pedir que no hablen o se vayan extraños.





“Es un programa con el que nos damos cuenta de la situación que vivimos, nos ayuda a cuidar a nuestros hijos y conocer dónde están, con quién se juntan, el ambiente en el que se desenvuelve; además aclara ese mito que debían pasar 48 horas en caso de una desaparición; ahora sabemos que debemos denunciar inmediatamente, informar a nuestros familiares y vecinos, ya que unidos somos más fuertes” consideró Sandra Aguirre, participante.

Mediante estos ejercicios se busca reducir la posibilidad de actos delictivos, preservar la seguridad de la niñez salmantina y mantener el compromiso de velar por la seguridad de las familias a efecto de recuperar la confianza que los ciudadanos demandan