Ordenamiento en estacionamientos del mercado Barahona; están afectando las ventas

Luego de que la Dirección General de Movilidad ordenara los espacios de estacionamiento del mercado Barahona, a fin de prevenir el congestionamiento vehicular y mantener el orden y libre tránsito en la periferia de la zona; comerciantes aseguran que sus ventas han caído hasta en un 50 % pues los clientes han optado por no asistir, para evitar ser infraccionados.

Local Comerciantes del mercado Barahona resultan afectados por delimitación del estacionamiento

René Montoya Zavala, representante de locatarios, tianguistas fijos y semifijos del mercado Barahona señaló que luego del ordenamiento que realizó la dirección de movilidad se han visto seriamente afectadas y a pesar de haberse reunido con el director de Servicios Públicos Municipales Alejandro Meneses, quien aseguró que la situación se arreglaría, esto no ha sucedido.

“Nos han dicho que si lo van a cambiar, pero ya tenemos varios meses y la gente ya no quiere venir porque les quitan sus placas y a las personas con discapacidad también (…) queremos que no sean tan estrictos porque nos están perjudicando, nosotros mismos hemos pagado multas a los clientes que han infraccionado pero ya estuvo suave, no podemos estar pague y pagué” explicó.

Fue a comienzos del 2022 cuando se informó que a fin de prevenir el congestionamiento vehicular y mantener el orden y libre tránsito en la periferia del mercado; la dirección delimitó los espacios para cajones de estacionamiento, respetando las zonas preferenciales para personas con discapacidad y motocicletas, asimismo mantener el orden y prevenir algún incidente.

Es así, que locatarios piden a las autoridades municipales atender esta situación que ya les está repercutiendo en sus ingresos, toda vez que los compradores están optando por no asistir a este espacio comercial.