Operativo “Trueno” a todos los municipios

Sophía Huett López, secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, informó que el Operativo Trueno continuará y llegará a todos los municipios, con el objetivo de garantizar que las policías municipales se conduzcan de manera óptima y para detectar a tiempo a aquellos elementos que no estén brindando su labor de manera correcta, para que no vayan a contaminar a sus compañeros.





Se trata de tener a policías confiables con el Operativo Trueno.





“Pudiéramos pensar que no hay resultado, pero efectivamente lo ideal es que no exista ninguna irregularidad, se trata de un operativo que prácticamente va avanzando en los 46 municipios del estado, es sorpresivo, no es un tema que se anuncie con anticipación, participa y tiene un liderazgo importante el Gobierno Estatal y se han dado casos particulares, en donde algún policía, algún integrante se le ha ubicado dosis de droga o algún tipo de hecho irregular y se le ha puesto a disposición del Ministerio Público, el caso más reciente es el caso de Silao, en donde además hay un tema que va avanzando en el tema legal”, dijo.

“El hecho de construir seguridad desde lo local implica también evidentemente tener policías confiables”

Sophía Huett López |Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Sophía Huett comentó que los elementos “que traicionan su compromiso, difícilmente tendrán un buen fin” y dijo que el Operativo Trueno, que consiste en la revisión de las policías municipales, sus licencias colectivas, así como una inspección de cada uno de los elementos, es una buena política pública que tiene como objetivo construir seguridad desde lo local.

Explicó que cuando una irregularidad en algún elemento se ha detectado, se ha dado aviso a las comisiones de honor y justicia para que actúen conforme a su reglamento interno, pero cuando hay un tema de la comisión de un delito se ha dado parte al Ministerio Público de manera inmediata.

“Depende mucho de cuál es la falta, hay faltas que desde el ámbito interno se puede subsanar, es decir, con las propias comisiones de honor y justicia o mecanismos internos de justicia, pero cuando se trata de temas que son constitutivos de una conducta delictiva, evidentemente hay que darle vista al Ministerio Público y en todos los casos que se ha hecho de conocimiento del Ministerio Público se ha hecho de conocimiento general, entonces creemos que es una buena política pública, pues el hecho de construir seguridad desde lo local implica también evidentemente tener policías confiables”.