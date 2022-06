Operan refinerías al 50% de su capacidad

El Sistema Nacional de Refinación se encuentra en decadencia al operar las seis refinerías al 50%, debido a la importación de gasolinas y la concentración de recursos en el proyecto petrolero de Dos Bocas; esto mientras más de 120 mil trabajadores de Petróleos Mexicanos laboran en condiciones de riesgo, informó el Senador de la República José Erandi Bermúdez Méndez.

En este sentido, el Senador señaló que la incapacidad de Pemex para procesar los mil 600 millones de barriles diarios, que se extraen y debe mandarse una significativa parte del crudo mexicano a los Estados Unidos para procesarlo y luego importar las gasolinas a un mayor costo para nuestro país, además de la falta de mantenimiento mayor, de equipo contra incendio y herramientas.

“Es una clara muestra que no hay recurso ni para Pemex, ni para las seis refinerías, el presidente sigue pensando en el submarino de Dos Bocas, y digo submarino porque se le ha inundado varias (…) las seis refinerías están prácticamente al 50% de su capacidad, hoy los propios trabajadores de aquí de Salamanca lo manifiestan, 'no tenemos recursos para hacer acciones correctivas', se escuchó hace un mes y medio, el mismo director de la refinería de Tula les decía a los trabajadores vayamos a manifestaros a la torre Pemex”, argumentó el funcionario.

En este contexto, Bermúdez Méndez refirió que es mentira el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el apoyo a Pemex, al señalar el déficit de recursos que orilló a suspender el pago a proveedores; “el mismo Pemex esta diciéndole a sus proveedores que les va a dejar de pagar y les va dar bonos que pueden ser pagados hasta el 2029 (…) lo cual será una carga muy fuerte porque Pemex y en la administración pública trabajan sobre estimaciones”.

RIAMA

En 2019 se anuncio la inversión de dos mil millones de pesos para modernizar las 43 plantas de proceso de la Refinería Ingeniero Antonio M. Amor (RIAMA), sin embargo, el proyecto no se concretó al avocar los recursos a la construcción de Dos Bocas y la compra de Deer Park en Texas, Estados unidos, lo que ha dejado sin posibilidad de que en esta o alguna otra refinería se invierta algún tipo de recurso.

“Hoy le podemos preguntar a cualquier trabajador de Pemex aquí en Salamanca, si realmente tienen los recursos o no, lo básico, todos te van a decir que no, no existe, del recurso no hay ninguna posibilidad, porque el presupuesto de Egresos de la Federación, Morena y sus aliados tienen la mayoría simple, que es lo que se necesita para aprobarlo, el presidente dijo que iba rescatar Pemex, pero hoy Pemex esta peor de que cuando estaba con Peña Nieto, dicho por los propios petroleros”, concluyó.

Producción

En la refinería de Salamanca diario se procesan 120 mil barriles de petróleo crudo para producir una amplia gama de combustibles y energéticos, entre los que destacan gasolinas Pemex Premium y Magna Ultra Bajo Azufre (UBA), Pemex Diesel y Diesel UBA, Turbosina y asfalto, que encuentran su principal mercado en los estados de Aguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas.