Odeco implementa operativo permanente de cara a fin de año

El cobro de comisión que realizan algunos establecimientos cuando los consumidores hacen su pago con tarjeta de crédito o débito es ilegal, y por ello la Oficina de la Defensa del Consumidor (Odeco) Miguel Hidalgo implementa dispositivos permanentes en los últimos meses del año, pues es una temporada en la que los negocios ofrecen promociones, lo cual incrementa las ventas y habrá sanciones para aquéllos que realicen cobro de comisión, dijo Daniel Nieto Martínez, titular de la dependencia.

En entrevista, destacó que cuando cada establecimiento acepta el pago con tarjeta de crédito o debido también aceptan asumir ese costo, por lo que dijo no es responsabilidad ni obligación de los consumidores a desembolsar dinero extra para el pago de la comisión.





No permitirán que haya publicidad engañosa.





Dijo que conforme se acerca el fin de año hay establecimientos que incrementan de forma considerable sus ventas, por lo cual se mantendrán vigilancia permanente para evitar que se lleven a cabo malas prácticas que atenten contra los consumidores, ya que es cada negocio el que debe cubrir el costo por realizar pago con tarjeta.

“Queremos que nos hagan la denuncia, vamos a empezar a hacer verificaciones en todas las quejas que hemos recibido y es ilegal que le cobren la comisión al ciudadano por cobrar con tarjeta, ellos, al aceptar esa forma de pago, asumen ese costo y vamos a ir sancionando a aquéllos que no cumplan”.

Refirió que preparan el operativo de cara a lo que será el Buen Fin en noviembre próximo y dijo que la dependencia tendrá cero tolerancia con aquéllos establecimientos que violen la Ley Federal del Consumidor, pues dijo que hay varias causas por las cuales los negocios podrían ser sancionados.

Manifestó que estarán revisando que se respeten los precios, promociones, que no haya ventas a través de publicidad engañosa y que no haya cobro de propina obligatoria, ya que es otra de las causas por las cuales podrían ser acreedores a sanciones.

“Vamos a intensificar los operativos en todos los sentidos no sólo el de las tarjetas, que se respeten los precios, las promociones, que no haya publicidad engañosa y que no te cobren la propina obligatoria”.