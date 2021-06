Obligación moral y cívica acudir a votar

Este domingo se llevaron a cabo las elecciones más grandes en la historia de México, donde está a punto de definirse el rumbo que habrían de tomar por los próximos tres años el país, municipios y estados.

Miles de ciudadanos salmantinos acudieron a las urnas para elegir a nivel municipal el próximo alcalde así como diputados locales y federales.

Desde antes de las ocho de la mañana hora en la que se tenía estipulado comenzarían las votaciones jóvenes que por primera vez emitirían su voto, llegaron hasta una de las casillas ubicadas en la ciudad.

Tal es el caso de Erick Ávila quien a sus 18 años se dijo tranquilo y seguro de participar en estas votaciones, pues se dio el tiempo para analizar algunos de los candidatos que contienden a los puestos de representación pública. Por lo que ya tenía definido a quien le otorgaría su voto.

Por otra parte Toribio Ramos Blanzas de 82 años, dijo que participar en esta jornada electoral es un ejercicio de obligación moral y cívica que todos los ciudadanos deben atender.

“Fíjese que yo no tengo decidido mi voto, no conocí mucho candidatos ni sus propuestas, porque creo que hubo campañas muy pobres de información y no se dieron a conocer mucho, creo que me falto conocer a los candidatos. Pero aún así aquí estoy ejerciendo mi derecho”.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Mil 241 sustituciones en día de la jornada electoral

Héctor Castillo quien desde tempranas hora llegó para elegir a los nuevos representantes políticos dijo tener decidido su voto, sin embargo, expresó que no pudo conocer a todos los candidatos pues a su comunidad únicamente llegaron dos y entre ellos decidió su voto.

Fue así como ciudadanos acudieron a votar algunos por primera vez, otros por la obligación que representa, pero todos con la finalidad de que esta elección decida el mejor rumbo para Salamanca.