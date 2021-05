Obliga inseguridad a los transportistas a blindar vehículos de carga: CNB

Al año se blindan 2 mil 500 vehículos en general, en el ramo del servicio de autotransporte de mercancía para el año 2017 la cifra fue de más de 400 unidades. Debido a que cada vez las carreteras del país se han tornado más inseguras.

El presidente de la Comisión Ejecutiva del Consejo Nacional de la Industria de la Balística (CNB), René Fausto Rivera Arózqueta, comentó que cualquier parte del país es susceptible de la delincuencia, pero están detectadas las carreteras de alto riesgo como las del Estado de México, Puebla, Veracruz, Guanajuato, Guadalajara, Monterrey, Michoacán, Tamaulipas y Chihuahua.

Ante esta situación, el experto dijo que se ha incrementado la demanda de blindaje de unidades de carga sobre todo en aquellas que transportan mercancía de alto valor como whisky, celulares, componentes de computadoras, entre otros, productos que son de fácil comercialización.

Rivera Arózqueta aseguró que por lo general se blinda la cabina para la protección del operador, en algunas ocasiones una parte de la caja , lo que dependerá del tipo de material que se transporte.

“Primero tienes que ver tu nivel de riesgo y a partir de ahí se va a decidir qué materiales utilizar, básicamente en un tractocamión se va a usar acero balístico (que se importa de Estados Unidos y Europa) y aun así dentro del mismo material hay ciertos niveles que tienen el mismo grosor, pero mayor dureza”, informó el especialista.

Blindar una unidad de ese tipo contra armas de mediano a alto poder, tiene un costo en el mercado nacional de los 25 a 45 mil dólares, de acuerdo con información del Consejo Nacional de la Industria de la Balística.

Las empresas están haciendo el esfuerzo para blindar sus tractocamiones porque las aseguradoras exigen que se utilicen, el cliente lo pide y a la empresa de transportes le conviene el blindaje porque los costos de operación disminuyen y la mercancía se traslada de manera segura y eficiente.

“A veces existe la posibilidad de fuga de información de los agentes aduanales o de la empresa que lleva la mercancía para que los delincuentes sepan que se puede asaltar”, reveló.

Cómo surge el blindaje

El presidente de la Comisión Ejecutiva de la CNB, recordó que la industria del blindaje en México comienza desde 1993 antes se utilizaba el acero convencional, no el balístico si acaso se llegaba a conocer no se empleaba, porque la gente lo veía como un gasto, pero no una inversión.

Les daba igual usar acero normal que balístico, pero cuando se empieza a desarrollar el boom se dieron cuenta que se tiene mayor protección a un menor grosor y una mayor resistencia.

A partir de la crisis de 1995 comienzan a surgir los delitos a los vehículos de transporte de carga, luego durante el sexenio del ex Presidente Felipe Calderón de diciembre de 2006 – noviembre de 2012, especialmente en 2010 aumentó, aunque no al grado que ahora la industria de la logística desde el año 2015 a la fecha.

No todo lo que brilla es blindado

Informó que los vehículos que se ven en la frontera llamados “monstruos” tienen acero convencional y no del balístico. el peso es mucho y esos vehículos lucen impotentes, pero no tienen la misma resistencia.

Para el blindaje del transporte de carga se recomienda acudir con empresas certificadas y reguladas por la autoridad y que utilice materiales balísticos como cristales con respaldo de policarbonato, acero balístico para que el peso sea menor y el desempeño mayor.

De las zonas recomendadas para blindarse son la parte al frente, la pared de fuego (del parabrisas hacia los pies del conductor, donde van el motor y las baterías), los cristales de policarbonato de 21 milímetros (evitan las esquirlas), en puertas dependerá del tamaño de la unidad y de lo que el cliente quiera.

En el equipamiento para las llantas, están las conocidas como rodadas seguras, pues aunque le disparen y la llanta truene tu vas a poder seguir rodando de 10 a 40 kilómetros.

El servicio es integral, el operador será capacitado en manejo defensivo y ofensivo además de portar un chaleco blindado y conocer del proceso.

