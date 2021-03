Nulo apoyo federal al campo en 2020

Gonzalo Arce Santoyo, presidente del Sistema Producto Espárrago de la zona centro del país, aseguró que el recorte de fideicomisos para la tecnificación del campo fue un error que ahora se está pagando, pues hay muchas tierras ociosas, porque los productores decidieron guardar su agua.

Los productores de espárrago tienen tecnificadas sus tierras para garantizar la producción.

Además, aseguró que si productores exportadores, como los esparragueros, freseros, productores de berries o aguacates no hubieran invertido en concurrencia con anteriores gobiernos federales o estatales en tecnificación del riego, “ahorita no tendríamos ni comida para el país, menos para exportar”.

Gonzalo Arce Santoyo refutó a lo dicho por el subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Suárez Carrera, quien señaló que los apoyos se están entregando de manera directa a los productores, pues señaló que se ha burocratizado el tema de los apoyos y subsidios, además de que en 2020 fueron nulos los que hubo para estados como Guanajuato.

Así Lo Dijo...

“Si no hubiéramos tecnificado en su momento, ahorita no habría alimentos”

Gonzalo Arce Santoyo | Presidente del Sistema Producto Espárrago de la zona centro





La tecnificación del riego se vio afectada en 2020, porque no hubo apoyos para continuar con el programa, señaló Gonzalo Arce Santoyo.

“Dicen que el apoyo está llegando directo a los productores, pero no sabemos a qué se refieren con ello o a cuáles productores, porque para pedir un apoyo había que ir a oficinas centrales y en pandemia todas las oficinas gubernamentales estuvieron cerradas, así que no hubo apoyos en 2020, no sé de dónde sacan que los apoyos siguen, porque no es así y menos hay apoyos para tecnificación, apoyos hay para compra de granos, abono, pero esos dos ingredientes no son toda la producción y se terminó con una inercia que raíamos de ir avanzando en la tecnificación de las parcelas y ahora lo estamos viendo, parcelas ociosas, campesinos que no sembraron y el riesgo de no poder garantizar alimentos ni para exportar, pues apenas si tendremos los que demandaremos aquí”.

Para el caso de los productores que exportan, explicó, las mismas empresas de Estados Unidos que les compran el producto les han apoyado para seguir con la tecnificación, pues saben que los productos mexicanos son de mayor calidad.

El Dato...

80% de los productores de espárrago que exportan a Estados Unidos cuentan con su superficie de siembra tecnificada

“Si no hubiéramos tecnificado en su momento, ahorita no habría alimentos, ya un 80% de los productores mexicanos de alimentos que exportan a Estados Unidos han tecnificado, este año se avanzó poco en la tecnificación y esperemos que este año el Gobierno Federal suelte el dinero, porque en 2020 lo tuvo retenido, porque apoyos para el campo no hubo y si hubo, en Guanajuato no lo vimos”.

Una hectárea con riego tecnificado produce hasta cinco veces más que una de riego tradicional, además de que el consumo de agua se reduce hasta en un 80%, señaló Gonzalo Arce Santoyo.