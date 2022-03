Nuevo hospital de IMSS podría quedarse en Salamanca

El alcalde César Prieto confía en que el proyecto del nuevo Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se quede en Salamanca, tras dar a conocer el cumplimiento de más de 30 de los 33 lineamientos que solicitan las autoridades del Seguro Social para construir el nosocomio, mismo que no solamente beneficiaría a los salmantinos, sino que también prestaría servicio a otros municipios como Celaya, Irapuato, Morelia, Villagrán, Cortázar, debido a la posición estratégica en la que se ubica Salamanca.

“Van haber muy buenas noticias para Salamanca, no estoy anticipándome a nada hemos trabajado mucho, el área de gestión financiera como en el área de obra pública y secretaria particular, hemos hecho nuestra tarea para poder traer aquí un Hospital Regional que es a lo que aspiramos y al parecer estamos con una buena propuesta y nos van a dar apenas lo que es el resultado, pero un análisis interno que tenemos nosotros respecto a lo que solicita el seguro social consideramos que cumplimos si no es con los 33 lineamientos más de 30 sí”, señaló el presidente municipal de Salamanca, César Prieto Gallardo.

El mandatario municipal, dijo que la construcción del Hospital Regional del IMSS, también se convertiría en un detonante económico y laboral, pues requeriría de la contratación de nuevos médicos, enfermeras, camilleros que tendrán que trabajar en Salamanca y para ello, espera que el proyecto pudiera concretarse en este año.

Aseguró que cuenta con una propuesta de varios terrenos donde se podría comenzar la edificación del hospital, sin embargo, se revisarán las opciones y la que salga mejor calificada y menos obras de cabecera requieran será la indicada.

La Construcción de Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), requiere de una inversión de mil 500 millones de pesos, que serán destinados al municipio que cumpla con la mayoría de los requisitos.

Antecedente

Mientras la edificación de un Hospital Regional continúa siendo un proyecto que se encuentra en espera, el proyecto que ya es un hecho es la construcción de una nueva Unidad de Medicina familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que se ubicara en la colonia Villa Salamanca 400 y que tendrá una inversión superior a los 53 millones de pesos.

Crece demanda

El Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social ubicado en la colonia San Pedro, fue construido en 1973, sin embargo, debido al crecimiento de la población en los últimos 59 años, la demanda del servicio médico es cada vez mayor, por lo que se vuelve necesario un nuevo nosocomio.