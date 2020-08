Nueva experiencia con clases virtuales

Niños y jóvenes se enfrentaron este lunes a una nueva modalidad educativa con el inicio del ciclo escolar 2020-2021 de manera virtual, el cual ha venido a replantear la forma de brindar educación haciendo uso de medios electrónicos como base para la comunicación.

Alumnos de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) señalaron su experiencia al trabajar en las clases virtuales.

Christopher entró a primero de secundaria y esta experiencia no era lo que esperaba “pensaba conocer nuevos amigos, maestros y mi nueva escuela, nunca pensé que fuera ser de manera virtual, siento que no está mal pero no era lo que quería. Estuve sentado cinco horas en la computadora y se me hizo pesado y complicado usar por primera vez las plataformas de trabajo”.

Mayra comenzó su segundo año de primaría y aunque las clases se le hicieron muy largas le gusto que la pusieron a realizar activación física y a hacer un cubrebocas, aunque prefiere estar en un salón de clases con sus compañeros y maestros.

Danna Sofía cursara quinto grado de primaria y dijo que “estuve en sesión zoom nos explicaron como trabajaríamos se me hizo fácil, aunque tuvimos problemas porque fallo el audio, y tuvimos que cambiar de plataforma, pero me gusto por que volví a ver a mis compañeros.

Oscar entró a tercero de secundaria “pensé que el ciclo se aplazaría para volver a clases presenciales ya que iniciamos en línea se me hará pesado, porque no muchos no tenemos acceso a internet o a los medios electrónicos, creo que será difícil para profesores y alumnos este primer día comenzamos con problemas en la coordinación para entrar a las clases.

Ximena comenzó sus clases virtuales con su grupo de tercero de kínder, aunque prestó atención, luego de un rato comenzó a inquietarse, al preguntarle si le gustaron sus clases por televisión dijo que no pues prefiere las clases presenciales.

Caso contrario presentó Valeria quien ingresaría a secundaria, sin embargo no pudo iniciar su curso ante la falta de clave y correo para poder ingresar a la plataforma educativa, por lo que tendrá que esperar hasta que esta información llegue y así comenzar el ciclo escolar.

Es así como dan inicio las clases virtuales poniendo a prueba a maestros, alumnos y medios tecnológicos para tratar de eficientar la educación virtual que se estará recibiendo por los próximos meses.