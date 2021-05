Noticia de AMLO sobre “El Marro” es cortina de humo para tapar su mal gobierno: Cifuentes Negrete

León, Gto.- Es cortina de humo para tapar el mal gobierno que tiene Andrés Manuel López Obrador, la noticia que brindó a los medios de comunicación acerca de la exoneración de José Antonio “N”, alias “El Marro” sobre el delito en contra de servidores públicos, así lo mencionó Román Cifuentes Negrete, dirigente Estatal del Partido Acción Nacional (PAN).

“El presidente de la república es un pleito que trae contra el Poder Judicial que se quiere valer de esta nota, pues para distraer la atención, él dice no hablen de la línea 12 del metro, no hablen de los malos resultados en materia económica, no hablen de que soy un fracaso como gobierno y mejor fíjense que esta pasando esto”, indicó.

Tanto Cifuentes Negrete como David Cristobal Cárdenas dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), mencionaron que “El Marro” no puede ser liberado de ninguna manera por las autoridades, pues existen varios videos en donde el mismo José Antino “N”, informaba que era líder del Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL) y de otros actos en donde era partícipe.

“El señor, él mismo se autonombraba líder de un grupo delictivo que salía armado en los diferentes videos y pues es el responsable de mucha inseguridad acá en Guanajuato, sobre todo en la región Laja - Bajío, estaremos nosotros esperando más información, estamos esperando como todos los demás”, comentó el dirigente del PRD.

Mientras que el dirigente del PAN comentó igual que “El Marro” sigue tras las rejas y que la ciudadanía tiene que seguir tranquila, todo el proceso está a cargo del Poder Judicial, un organismo autónomo que es competente con la situación y faltan más valoraciones en el proceso de José Antonio “N”.

“El delincuente sigue preso, el delincuente está preso y va a seguir sujeto a proceso y la ciudadanía tiene que estar tranquila, entonces yo creo que fue el recurso que pretendió utilizar. Este criminal no va a quedar impune, va a estar tras las rejas y que se tiene que aplicar todo el rigor de la ley”, mencionó.

Los dirigentes recordaron que la captura del entonces líder del CSRL el 2 de agosto del 2020, fue una hazaña importante que brindó buenos resultados, también otras acciones se dieron en debilitación de dicha célula criminal, por lo que no puede ni debe quedar libre “El Marro”.