No usan cubrebocas en la Infonavit Uno

Pese a que la colonia Infonavit 1, se encuentra dentro de las 10 colonias con mayor número de contagios en el municipio según el reporte de la Secretaria de Salud de Guanajuato (SSG), los habitantes de la zona continúan sin usar cubrebocas.

Desde el comienzo de la emergencia sanitaria la zona Sur en este municipio, se ha caracterizado por mantenerse renuente a atender las medidas sanitarias, por lo que transitan por las calles sin portar cubrebocas.

Pese a que la ciudad se encuentra viviendo el punto más álgido de la pandemia, hay habitantes que todavía siguen sin protegerse, pues algunos indicaron que es muy incómodo traer la mascarilla.

"pues a mí no me gusta usarlo porque es muy incómodo y siento que me ahoga además terminó con la parte de la boca y la nariz llena de sudor pero entiendo que es una manera de cuidarnos y pues ni modo lo tengo que usar "dijo, Martha López, quién es habitante de esta Colonia.

Además se observó qué las personas que atienden puestos de comidas y tiendas de conveniencia, son algunas de las que menos cumplen con esta disposición sanitaria, aún cuando su giro debería de de mandar celos de manera permanente.

"Pues yo la verdad no creo en ese virus, es un invento del gobierno para sacarnos más dinero y seguirse aprovechando de nosotros para enriquecerse", explicó José Morales quien tiene 70 años de edad.

En Salamanca se mantiene en aumento los casos positivos por covid-19, los ciudadanos siguen realizando fiestas, reuniones y situaciones que generan aglomeración de gente poniendo en riesgo su integridad y la de los demás