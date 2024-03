“No tengo ningún comentario”, dijo Alvar Cabeza de Vaca ante propuesta de Libia García de quitarlo del cargo

León, Gto.-El secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, Alvar Cabeza de Vaca Appendini, aseguró que no tiene ningún comentario respecto a la propuesta de la candidata del PRI-PAN-PRD, Libia García Muñoz Ledo, de quitarlo del en caso de ganar la gubernatura.

El funcionario estatal comentó que este tipo de propuestas se dan en las campañas políticas y no quiso ahondar más en el tema.

“Yo no tengo ningún comentario, recordar que están en campaña, no quiero interferir con la campaña de nadie, yo sigo teniendo mi trabajo, estoy en un periodo de administración pública estatal, así lo tenemos comprendido quienes somos secretarios, eso tiene un inicio o un final por término de administración pública y no quiero hacer ningún comentario porque son comentarios que se hacen en una campaña electoral”, dijo.

Fue durante su primer día de campaña cuando Libia García anunció que en caso de ganar las elecciones removerá a Cabeza de Vaca y al fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre.

Votarán presos

Alvar Cabeza de Vaca informó que por primera ocasión se realizará un proyecto piloto en conjunto con las autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE) para que algunos presos de Guanajuato puedan votar y ver los debates políticos.

El secretario mencionó que sólo podrán efectuar su derecho al voto un aproximado de 85 presos que se encuentran en los Centros de Readaptación Social (Cereso) de Acámbaro y San Felipe y sólo para las y los candidatos federales tanto a la Presidencia de México, diputaciones y senadurías.

“Como es un programa piloto y nada más en la votación federal fueron los centros penitenciarios que se se designaron, fueron San Felipe y Acámbaro, no tiene que ver con tema de seguridad, ustedes saben que el sistema penitenciario de Guanajuato es de los más seguros en el país, no refleja eventos negativos y fue la selección que se hizo con el INE”, agregó.

Detalló que para la votación el personal del INE montará una urna para las personas que están en prisión y puedan hacer válido este derecho ya que algunos lo tienen suspendido.

“El voto se va a hacer ahí dentro de estos centros penitenciarios de estos dos y hay quienes tienen ese derecho suspendido por una sentencia firme y también estarán viendo los debates, les vamos a presentar y hasta donde yo entiendo su sufragio lo van a hacer en el mismo centro con personal del INE”.