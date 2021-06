No se pudo visitar en el Día del Padre a los fieles difuntos

Mantienen cerrados panteones municipales ante la celebración del Día del Padre, por lo la gente no pudo asistir a visitar a sus fieles difuntos en esta ocasión tan especial.

Toda la semana se mantuvieron abiertos toda la semana pero la gente fue poco.

En este sentido, la titular de Fiscalización y Control, Lourdes Del Rosario Ruiz Rico, señaló que los panteones permanecerán cerrados, por ello no entregamos permisos para instalarse a vendedores de flores u otros artículos en las inmediaciones.

Hubo gente despistada que asistió al panteón, pero no puedo acceder.

A los largo toda la semana se mantuvieron abierto, pero el aforo de la gente fue poco y con escasez de visitas, además de que hubo gente despistada que se presento a visitar a sus difuntos el Día del Padre, negándoles el accesos como se había difundido desde hace días.

La señora Carmela Sarabia comentó que no se enteró que los panteones iban a estar cerrados, quemándose sin ver a su abuelo y padre que descansan en el panteón La Cruz. “No me enteré de que no los iban a abrir, y pues yo pensé que sí iba poder pasar pero pues no fue así, por lo que tendré que regresar otro día”.

Con estas acciones se busca contribuir al cuidado de la salud pública y a reducir el número de casos positivos por la Covid-19, pues cabe señalar que en festividades importantes que se celebran visitando estos espacios como Día de la Madre o Día de Muertos también se han mantenido las restricciones tanto el año pasado como en este.