No se presenta Beatriz Hernández Cruz a comparecer

Este miércoles se citó a la excaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández Cruz a comparecer frente a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, para explicar las irregularidades detectadas durante el proceso de entrega recepción, sin embargo, no se presentó.

La cita fue desde las 8:00 horas de la mañana en la Sala de Cabildo de presidencia municipal a donde también acudieron otros ex funcionarios como el ex tesorero municipal, Humberto Razo Arteaga, quien se presentó de manera presencial, de igual forma la ex secretaria particular, Eunice Alonso Ramírez.

La presidenta de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, Alma Angélica Berrones Aguayo, declaró que a las 8:00 de la mañana se citó a la licenciada Beatriz Hernández Cruz, para que compareciera, quien no hizo acto de presencia sino que mando un escrito, en el cual no se respondió a los cuestionamientos realizados al señalar que todo estaba en el área de recursos materiales.

Local Hice las cosas bien: Beatriz Hernández

"Queríamos que nos respondiera todas esas irregularidades que hemos detectado, nosotros vamos a seguir analizando, estamos trabajando con total transparencia, queremos una rendición de cuentas claras y nosotros es lo que vamos a estar brindando al ciudadano, las respuesta que la ciudadanía está esperando de un mala trabajo que llevaron a cabo”, explicó.

Será este jueves cuando se espera la comparecencia del ex director de Obras Públicas, Daniel Míreles Vasco para poder brindar más detalles sobre las respuestas que se obtuvieron durante el llamado.

Por su parte, Humberto Razo Arteaga, ex tesorero municipal, se limitó a dar detalles de la comparecencia y solamente aseguró que durante el pasado ejercicio de Gobierno se realizó un trabajo bien hecho y se cumplió con lo que se requería.

“Pregúntele a ellos de dónde sacaron los números… nos preguntaban algo que no correspondía a tesorería… esta todo claro se entregó en tiempo y formar, ya quedo claro todo”, fueron las declaraciones del ex funcionario.

Cabe señalar que la inasistencia de un ex funcionario municipal a una comparecencia no es sancionada, pues el artículo 47 de la Ley Orgánica donde se permite requerir a los funcionarios para que aclaren dudas sobre el proceso de entrega recepción, no especifica si esta se debe llevar a cabo de manera presencial o escrito, por lo que se abre la pauta para que el ex servidor municipal decida.