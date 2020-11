No se aplicarían la vacuna de Pfizer

A un año de que se diera a conocer al mundo la Covid-19, múltiples han sido los esfuerzos por controlar su propagación y para encontrar una vacuna que prevenga a la población de contraer esta enfermedad.

Al respecto la empresa farmacéutica Pfizer señaló que las pruebas finales de su vacuna contra la Covid- 19 presento un 95% de efectividad, sin causar efectos secundarios graves, por lo que la empresa presentará una solicitud de aprobación de emergencia en Estados Unidos.

Felipe: “Me siento bien físicamente y si no me llega el Covid será otra enfermedad”.

Al respecto se le cuestionó a la población salmantina si optarían por aplicarse la vacuna contra la enfermedad una vez que esta estuviera disponible. Las respuestas fueron negativas pues persiste el temor de generar alguna reacción contraproducente.

Esperanza mencionó “La verdad tengo mis dudas, como nos acabamos de poner la vacuna de la influenza mi esposo y yo y él se puso muy malo y la verdad me da desconfianza.

Margarita: “Me daría miedo ponerme la vacuna contra esa enfermedad”.

Lola Rojas explicó “No me he animado ni a ponerme la de la influenza menos la otra. Tengo malas experiencias mi hija se puso la de la influenza pero se puso muy mal, he escuchado que no le pasa a todos pero si lo pensaría mucho.”

Felipe señaló “me siento bien físicamente y no creo que la necesite, si no me llega el Covid será otra enfermedad y no me genera desconfianza, pero no me la aplicaría hay muchas enfermedades no solo está que nos pueden dar en cualquier momento y le temo mas a la violencia que al coronavirus”

Alejandra negrete “no me pongo ni la de la influenza menos esta, si da miedo es una vacuna nueva y no sabemos si pueda generar reacciones “explicó.

Margarita cano expuso “a mí me ponen en el seguro la de la influenza cada año, pero esta vez tuve una reacción y me sentí muy mal por eso me daría miedo ponerme la vacuna contra esa enfermedad”

Cabe destacar que las pruebas realizadas por la empresa arrojaron que el único efecto adverso fue fatiga detectada en el 3.7% de los voluntarios, siendo los adultos mayores los más propensos a reportar fiebre y efectos adversos menores después de la aplicación.