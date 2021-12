No representa demanda de ex contralor problema para presupuesto municipal

La deuda del gobierno municipal que se tiene con el ex contralor municipal, Miguel Ángel Cordero, por sueldos caídos, no representará un obstáculo para las finanzas del municipio, añadió la tesorera municipal, Herlinda Castillo.

Se deberán solventar al 100 por ciento.

La funcionaria señaló que el pago por los salarios caídos al ex contralor se estará llevando a cabo por plazos, es decir, se le otorgará un primer recurso y posteriormente se le cederá lo restante, de modo que la demanda del ex servidor público no será problema para el presupuesto municipal.

Además indicó que la administración actual hace frente a un aproximado de 10 demandas por despidos injustificados, todas estas provenientes del pasado ejercicio de gobierno encabezado por Beatriz Hernández Cruz y las cuales no pueden quedarse sin presupuesto, pues deberán solventarse al 100 por ciento.

“Todo está cubierto. Hay demandas no nada más de Saucedo Cordero, sino también de muchos otros empleados, entonces tenemos que tener bien cubierta esa parte, no podemos dejar esas partidas sin presupuesto, aunque sabemos que las demandas existen desconocemos de cuánto va a llegar el Audo”, finalizó.

Cabe señalar que el gobierno municipal de Salamanca deberá pagar cerca de un millón de pesos al ex contralor municipal, Miguel Ángel Cordero Saucedo, por salarios caídos, luego de haber ganado la demanda en contra de la anterior administración municipal por el proceso de su indebida destitución.

De acuerdo a la información proporcionada, por el secretario del Ayuntamiento, Guillermo García Flores, dentro de la sentencia se advirtió que se tuvo una deficiencia en la forma y en el método de la destitución que se realizó hacia el ex contralor municipal, mismas que ya fueron señaladas por el daño al erario público ante las autoridades correspondientes contra quien resulte responsable.