No paran asaltos en Ecopuente y parque

Continúan robos por la zona del Ecopuente y Ecoparque así lo denunciaron jóvenes salmantinos quienes transitan por estos lugares y han sido despojados de sus pertenencias.

Cerca del eco puente y del Ecoparque se dan los asaltos pues aseguran que sin importar la hora del día son amagados y les son retiradas sus pertenencias que van desde celulares, dinero, objetos de valor y bicicletas.

Karina, quien transitaba por esta zona, comentó: “Yo me iba a la escuela en bicicleta y cuando pase por el Ecoparque unos tipos me tiraron de la bicicleta, me la quitaron y mi celular también”.

“A mí me salieron unos tipos de la nada por el eco puente me quitaron mi teléfono y la cartera y se fueron por abajo del puente y fue como a las dos de la tarde“, comentó Yahir quien transita por el eco puente.

Por lo que consideran necesario la intervención de las autoridades para garantizar la seguridad de las personas que por ahí transitan ya que no importa la hora del día, pues los rufianes aprovechan todo momento para atacar a sus víctimas.