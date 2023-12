“No me va a temblar la mano para tomar decisiones”: Libia García

León, Gto.- Libia García Muñoz Ledo, precandidata del PAN rumbo a la gubernatura de Guanajuato, dijo que no le va a temblar la mano para tomar decisiones y que tampoco aspira a ser una lideresa de su partido.

La política aseguró que tampoco tiene compromisos con el gobierno del estado en caso de llegar a la gubernatura. En este sentido, comentó que con ella viene un cambio de visión desde los municipios para fortalecer la seguridad en el estado.

“Soy muy respetuosa evidentemente de las decisiones del gobernador, sin embargo, yo he sido clara en decir que no me va a temblar la mano para tomar las decisiones que tenga que tomar y que cuando estoy ofreciendo un cambio para Guanajuato en sí misma va la respuesta, yo creo vienen cosas nuevas, viene un cambio de visión y viene un trabajo desde lo más profundo de los municipios para fortalecer la seguridad de las y los guanajuatenses”, dijo.

El PAN tiene que renovarse

En cuestión partidista, Libia García añadió que el Partido Acción Nacional (PAN) tiene que renovarse y que si llega a ser gobernadora las puertas de su gobierno estarán abiertas para todos y todas desde personas de la diversidad, madres buscadoras y las que se encuentran en situación de víctimas.

“También he sido una mujer crítica al interior de mi partido y he hecho desde el inicio un llamado a que el PAN tiene que renovarse, tiene que repensarse, yo no aspiro de ninguna manera a ser la próxima líder del partido, eso no me corresponde a mí, lo que aspiro es a gobernar un estado que le abra la puerta a todos, incluyendo a las comunidades de la diversidad, a las madres buscadoras, víctimas”, agregó.

La panista mencionó que Guanajuato tiene un reto en materia de seguridad y que no será negándolo como se va a resolver y pidió no politizar el tema y no caer en descalificaciones.

“Sería incongruente si nosotras empezamos con una campaña de descalificación o de violencia política una contra otra, pero tampoco hay que ser ingenuos, es una campaña política, claro que tiene que haber un contraste, quien está desde la oposición a quien hoy somos gobierno va a hacer señalamientos, contraste contra lo que cree”, añadió.