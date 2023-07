No me arrepiento de haber formado parte de la OEM por 33 años: "Chencho" Torres Cuéllar

GUANAJUATO, Gto. (OEM-Informex).- Con 35 años con función como reportero gráfico, 33 de ellos para la Organización Editorial Mexicana (OEM), Crescencio Torres Cuéllar o mejor conocido como Chencho, decidió colgar la cámara desde el ámbito periodístico.

Los años no pasan en balde y aunque la pasión por su trabajo no ha muerto, ha decidido que, pese a su amor y toda su trayectoria en el ámbito periodístico, es momento de dar lugar a las nuevas generaciones de fotógrafos.

Se despide Chencho de la OEM.

Un cúmulo de sentimientos invaden a Chencho, pues está la dicha de haber logrado una de sus metas, pero por otro lado, se encuentra la nostalgia que le representa decirle adiós a sus compañeros, amigos y colegas que a lo largo de los años construyó.

Crescencio Torres dedicó 35 años de su vida a registrar la historia de los guanajuatenses a través del lente, fue testigo de la evolución del periodismo y la fotografía, éste último su más grande pasión.

Pasar de lo análogo a lo digital, o esa transición que fue del blanco y negro al color, que implicaba también pasar largas jornadas en el cuarto de revelado, esos cuartos oscuros con el olor penetrante del nitrato de plata, agua destilada, cloruro de sodio o de potasio, para luego terminar con imágenes resguardadas en una pequeña memoria.

Con 60 años a cuesta, con nueve hijos, cinco mujeres y cuatro hombres y una esposa y familia que después de tantos años le demandan tiempo, Chencho, muy a su pesar tuvo que tomar una de las decisiones más importantes de su vida, pero también una de la más dolorosas, contó.

El fotorreportero hoy registra sus últimas imágenes para este periódico. Este 31 de julio de 2023 es el último día laboral de Chencho, la jubilación lo alcanzó haciendo lo que más le gusta, fotografía.

35 años de trabajo en el ámbito periodístico.

"Hoy culmino una de mis tareas más importantes, mi trabajo en El Sol de Irapuato, la empresa que me dio la oportunidad de hacer lo que me gusta, y retribuirle con trabajo constante por 33 años, en los cuales ni un día falté a mis labores, desde que inicié, la camiseta me la puse y ya no me la quité", expresó.

¿Qué te mantuvo 33 años en el periódico El Sol?: "La manera de ser de los compañeros, directivos, que es un medio serio, que me permitió conservar mi antigüedad.

En todos estos años, hubo varios ofrecimientos laborales, sé que los cambios son buenos, pero en mi caso, este trabajo, siempre me sentí como en casa, mis compañeros fueron mi familia (...) He visto pasar infinidad de compañeros, que emigraron a otros medios o en algunos de los casos lamentablemente han fallecido, me duele dejar un empleo, una oficina, y a mis compañeros a quienes me llevo en mi corazón, fue una decisión que me tomó los últimos cinco años, antes de llegar a los 60 y de la cual en cierto momento pensé en claudicar", narró.

Es de mencionar que durante la inauguración de la de la sala de prensa “Carlos Jiménez”, durante la edición 49 del Festival Internacional Cervantino (FIC), de la mano del gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, y ante autoridades locales y federales, "Chencho" Torres recibió el reconocimiento anual a la trayectoria periodística de “La Fiesta del Espíritu”.

Cumplió 33 años de dar cobertura al FIC, “El Chencho”, desde su trinchera en las filas del periódico “El Sol de Irapuato”, inmortalizó la participación de importantes eventos a través desde su óptica, entre ellos la cantante cubana Celia Cruz, de quien es un fiel y ferviente admirador.

¡Gracias Crescencio por tu dedicación y entrega a los Soles de Guanajuato!