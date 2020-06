No les fue bien en ventas el domingo

Comerciantes de la zona centro de la ciudad, manifestaron que sus ventas durante el Día del Padre fueron bajas, al reportarse una afluencia casi nula en vialidades de esta zona.





Los locatarios señalaron que durante la hora pico fueron pocas las personas que los visitaron, para después continuar sin gente en sus negocios.

“Este año las ventas están muy bajas. Primero fueron los tres meses que nos mantuvimos cerrados y la esperanza del Día del Padre para repuntar se esfumó, al ver que no entraban a la tienda a comprar”, dijo Eva Sánchez, quien es encarga de una zapatería.

Además, los locatarios dedicados a la venta de envolturas, indicaron que este año las envolturas de regalo o bolsas casi no se compraron.





Los locatarios señalaron que durante la hora pico fueron pocas las personas que los visitaron.





“Este año casi nadie vino a comprar envolturas de regalos o bolsitas para lo mismo. Me imaginó que por la cuarentena la gente se quedó sin dinero y por eso no tuvieron mucho para gastar”, indicó Norma Duarte, propietaria de una tienda de regalos

“Hay a quienes, en años pasados, le regalan perfumes a sus papás, pero este año, casi nadie vino a consumirnos. Tal vez sea porque la gente no tiene dinero, luego de pasar mucho tiempo encerrados. Tampoco nosotros ya que los pedidos no se generaron y también pasamos tres meses en aislamiento”, señaló Rodrigo Ortega, vendedor de una perfumería.





“Las ventas estuvieron muy bajas, casi no hubo gente que nos visitara. Creo que están pasando por una crisis económica, pero también debe de ser porque el Día del Padre no tiene tanto auge como el 10 de mayo, entonces, es normal, aunque no tanto como otros años”, dijo Mario Paredes, trabajador en una tienda de gorras.

Asimismo, la mayoría de los locatarios indicaron que las pocas ventas se deben a que la mayoría de las familias viene de un periodo de cuarentena, por lo que no tienen la solvencia económica para realizar gastos todavía, además de que en el Día del Padre no se generan la misma cantidad de ventas que con el 10 de mayo.