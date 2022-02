No hay cifras de migrantes desaparecidos

GUANAJUATO, Gto.- Es lamentable que no se tengan cifras oficiales del gobierno federal de los migrantes que han desaparecido en esta entidad, hay tráfico de indocumentados y se tiene a 24 migrantes que no se han encontrado desde el 2011. La exigencia es que se haga la búsqueda en vida, no solo en las fosas clandestina, afirmó Evelina Guzmán, de San Luis de la Paz, integrante de uno de los colectivos que participó en la mesa de trabajo organizada por la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso Local.

El estado mexicano no cuenta con un registro oficial sobre migrantes que han desaparecido en la entidad.

Por espacio de tres horas, las y los diputados de esta comisión escucharon los planteamientos y testimonios de sus familiares que desafortunadamente desaparecieron en diferentes fechas y lugares del estado de Guanajuato.

Integrantes de diversos colectivos que están dentro de la Plataforma por la Paz y la Justicia, se reunieron de manera presencial en los salones del Congreso del Estado para manifestar sus propuestas que pretenden que los legisladores las tomen en cuenta y se elaboren iniciativas para mejorar las leyes existentes.

Evelina Guzmán externo que no solo en 2011, sino en 2010 y 2012 “hay un contexto fuerte de desaparición masiva de migrantes, y aunque somos mexicanos somos desaparecidos en nuestro propio país”.

Advirtió que no solamente desaparecen migrantes centroamericanos, sino también mexicanos. “Hay una desaparición masiva. Fue creada una mesa de búsqueda para personas migrantes, pero solamente quedó ahí”.

Dijo que están a la espera de que la Comisión Nacional de Búsqueda como la fiscalía General de la República y los demás estados que se puedan sumar, para que empiecen a trabajar, “no hay un dato ni cifras reales de las personas migrantes desaparecidas en territorio mexicano”.

Local Garantiza Guanajuato trato digno a migrantes

Refirió que los 24 migrantes desaparecidos no se tienen en una lista que se comenzó a elaborar en el 2019 el estado de Guanajuato, de las personas desaparecidas. Este caso se federalizó en 2012 y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas dice que no puede amparar “hay una falta de coordinación y hay un mecanismo de apoyo exterior donde la fiscalía General de la República como los Estados y la Secretaría de Relaciones Exteriores en conjunto con la Comisión Nacional de Búsqueda deberían estar trabajando con la actualización del número de migrantes desaparecidos.

De igual forma, mencionó que también existen masacres, “y a nosotras como víctimas nos interesa mucho que el estado empiece a abrir las puertas, porque sabemos que el contexto fuerte de fosas y que el nulo trabajo de las instituciones a quienes les compete la identificación forense no les va a dar la vida para identificar, necesitamos manos”.

Finalmente pidió que haya una coadyuvancia entre los estados, entre las Fiscalías, las Comisiones, para que se tenga un banco de datos donde se pueda incluir la información y se cruce la información por si sus familiares están en otras entidades.

Creación de células municipales de apoyo

En su intervención, Angélica Almanza, de la Plataforma por la Paz y la Justicia propuso la necesidad de que cada uno de los 46 municipios cuente con una célula de apoyo oficial que sea confiable.

Lamentó que no es posible confiar en la policía municipal porque en muchos casos está involucrada en la desaparición de personas y en la aparición de fosas clandestinas.

“Necesitamos por lo menos una célula de búsqueda en cada municipio que cuente con nuestra confianza, ya que, dolorosamente, en muchos casos la policía municipal está involucrada en estos delitos, no nos sería posible participar en una búsqueda inmediata teniendo la desconfianza de saber con quién se va”.

Cada municipio debe contar con una ventanilla única de atención a víctimas y que al frente de ellas esté una persona plenamente conocedora de la problemática.

“Que sea, quizá, una víctima, una persona que ya haya pasado por esto y que nos agilice el sistema, que cuando se llegue a una denuncia, en cualquiera de las 24 horas del día, esa persona que esté en la ventanilla única tenga la capacidad de levantar una pequeña ficha de búsqueda, sepa cómo crear un vínculo directo con la comisión de búsqueda y a la vez ya levante un registro con la comisión de víctimas”.

Con la ventanilla única los familiares de las víctimas no tendrán que recorrer tortuosos caminos, tocar infinidad de puertas y esperar horas o días para ser atendidos, concluyó Angélica Almanza.