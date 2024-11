No han llegado al congreso solicitudes de deudas por parte de los municipios

GUANAJUATO, Gto.- El presidente de la comisión de Hacienda y Fiscalización en el Congreso de Guanajuato, Víctor Zanella Huerta, informó que hasta el momento no hay solicitudes de los municipios para adquirir deudas.

En los trienios pasados fue un tema que cobró relevancia debido a los recortes presupuestales por parte de la federación. Por ese motivo, tanto los municipios como el propio estado, considerados la solicitud de empréstitos y compensar la falta de recursos.





Ya se revisan las Leyes de Ingresos Municipales.





En entrevista dijo que, dentro de la entrega de las Leyes de Ingresos de 2025 de los 46 Ayuntamientos, no se incluyeron solicitudes de deuda, ni siquiera de aquellos municipios que reportaron que estaban en ceros, tras el cambio de administración.

“No hemos tenido ninguna solicitud por parte de ninguno de los 46 municipios de una línea de crédito, hasta el momento no lo hemos tenido así, entonces vamos a estar atentos para saber si más adelante llega alguna solicitud, estamos revisando obviamente cada uno de los 46 paquetes de leyes de ingreso para ver si en alguno de ellos viniera alguna de las solicitudes, pero de vota pronto creo que no han solicitado nadie una línea de crédito”

También se le preguntó sobre la aceptación de los municipios o el trabajo hecho en sus Leyes de Ingresos, sin incluir el concepto de indexación para los cobros de agua, acción que por segundo año se hace efectivo, por Ley, en dichos instrumentos.

En respuesta Víctor Zanella recalcó que esas medidas que se aprobaron desde la pasada legislatura atendieron la escucha a la ciudadanía para evitar cobros abusivos en las tarifas del agua.

“Este poder legislativo escuchó a la ciudadanía y transformó este malestar social en una solución. Eliminamos hace un año la indexación que era un cobro abusivo, excesivo que a veces se nos daban en las tarifas de agua potable de nuestras casas y cambiamos a una fórmula matemática, técnica para poder tener un criterio real del costo del agua potable en nuestros ayuntamientos”.

Sobre el análisis que realizan sobre las Leyes de Ingresos, el diputado del PAN dijo que el personal técnico del Congreso ya está en dicha labor, donde se prioriza ver cómo se harán los cobros de predial, las tarifas del agua, así como los servicios que den aprovechamientos a los gobiernos municipales

“Afortunadamente hemos avanzado mucho en este congreso porque ahora tenemos el sistema de análisis de leyes de ingresos lo cual nos permite hacerlo de manera muy ágil, muy rápido, cuidar, que cumplan con la legalidad pero también que no haya excesos y abusos”.