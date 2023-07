No fue tan bueno programa de desarme: César Prieto

Un total de 11 armas cortas, 4 armas largas, 7 cargadores y mil 369 cartuchos, fueron los resultados obtenidos durante los días en los cuales se llevó a cabo el desarme voluntario en Salamanca, llevado a cabo en días pasados por parte de SEDENA. A pesar de contar con la presencia de Tania Jimena Enríquez Mier, titular de la Unidad de Prevención de la Violencia y el Delito de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal y el alcalde César Prieto Gallardo quienes invitaron a la población para acudir a este desarme voluntario. Prieto Gallardo espera que para el próximo programa, se pueda contar con una gran participación por parte de la población salmantino.

“No fue malo, pero pienso que pudo ser mejor, tanto en recuperación de ambas o participación de la ciudadanía, a lo mejor la gente no conocía los precios que pagaba el Gobierno Federal desde una granada, a un lanzacohetes, espero que podamos hacer este ejercicio y que la gente conozca que está esta posibilidad de que si tienen algo en donde ponen en riesgo a su familia puedan obtener un recurso económico para no tener esa herramienta peligrosa cerca”.

Prieto Gallardo, externó que una de las posibles causas en las cuales la ciudadanía no se presentó fue por el miedo a que las personas fueran interrogadas sobre el paradero del arma que fue llevada para su destrucción.

“Yo comenté que no iba a haber denuncia y que nadie iba a investigar si el arma tenía algún tema penal, sería totalmente anónimo no se iba a dar a conocer a la persona que lo entregara, pero creo que por temor de tener un arma y que a lo mejor haya sido utilizada para algo negativo y puedan comprometerse y sientan que al llevarla puedan ser detenidos y culpar de un homicidio o tema de alguna naturaleza”, manifestó.

En este mismo sentido, el edil morenista espera que para el próximo desarme voluntario se pueda contar con una mayor participación por parte de la población salmantina.