No existen riesgo de hospitalizaciones graves por COVID-19

Con la aplicación de la vacuna contra Covid-19 en el municipio de Salamanca, se descarta que se presente un confinamiento ante el alza de contagios por este virus, así lo manifestaron directivos de la jurisdicción sanitaria V en el municipio.

El doctor, Juan Jesús Martínez García, director de la Jurisdicción Sanitaria V en Salamanca, detalló que gracias al trabajo realizado en las diversas jornadas de vacunación contra Covid-19 en el estado se ha logrado crear un esquema de vacunación muy fortalecido, lo cual logrará disminuir la taza de positividad de Coronavirus.

Martínez García, explicó que las personas que no hayan completado su esquema de vacunación contra Covid-19 se verán más expuestas a presentar un caso de positividad en esta quinta ola de contagios que se están presentando en el estado.

“El Secretario de salud hace unas semanas anunciaba que en Guanajuato se ha alcanzado su inmunidad de rebaño y esto nos da una protección interesante, pero sí debemos de tener cuidado, debemos de hablar de una quinta ola, los que estarán expuestos son los que no se han aplicado dosis de vacuna, y en la medida que haya sido el número de dosis, podría estar un poco más expuesto si no se aplicó la segunda o tercera dosis”, añadió.

El doctor Juan Jesús Martínez, comentó que la población que más se vio afectada por la pandemia por Covid-19 han sido las personas del rango de de edad entre los 25 y 44 años; efectivamente se ha presentado un aumento en las últimas semanas, gradual y progresivos del número de casos, pero el hecho de no perder nunca la posibilidad de prevenir, si bien sabemos que se transmite de manera aérea, es recomendable utilizar el cubrebocas en espacios cerrados o con mala ventilación.

“Si tenemos que estar pendientes, no debemos de bajar la guardia, pero tampoco no debemos alarmar a la población, pero por estas circunstancias que platicamos que tengamos saturación hospitalaria, en caso de que haya serán casos ligeros no graves, por otro lado creemos que los fallecimientos van a ir a la baja o no se estarán presentando en esta quinta ola, hay que estar pendientes, seguir las medidas preventivas y poner énfasis en ello y no alarmarnos”

De esta manera, el director de la Jurisdicción Sanitaria V detalló que es de suma importancia seguir llevando a cabo el uso del cubrebocas en espacios cerrados, el uso de gel antibacterial y el lavado frecuente de manos y mantener la sana distancia.