No existe riego de contagios por Covid-19 entre el alumnado

Ante la quinta ola de contagios por Covid-19 es importante seguir llevando los contagios por esta cepa dentro de los planteles educativos, actualmente no se han presentado contagios en el alumnado y solamente se ha presentado un solo caso en un docente.

Vicente Díaz Quiñones, director de la secundaria General Alfonso Sierra Partida, explicó que si bien en el municipio nos encontramos en una quinta ola por contagios por Covid-19, siendo que al día de ayer en el municipio salmantino se registraron un total de 28 nuevos contagios por este virus, el cual dejó como cifra al día de ayer un total de 13 mil 356 contagios totales el municipio.

Ante estos números el director de la escuela secundaria, explico que es de gran importancia seguir respetando las medidas de sanidad para evitar que esta quinta ola de contagios se continúe propagando. En este sentido, Díaz Quiñones comentó que se ha reunido con maestros de otros municipios para tratar el tema de la quinta ola de contagios.

“Creo que es cuestión de mucha precaución, de llevar o seguir llevando os protocolos de salud que marca la guía porque estamos ante una quinta ola y eso es indudable de que el Covid no se ha erradicado; comentábamos con demás maestros de otros municipios que no ha atacado de manera grave los planteles educativos, no ha habido casos que se puedan lamentar ni siquiera contagios”, dijo.

De igual manera, enfatizó que dentro del plantel educativo de nivel secundaria solamente se ha presentado un caso de contagio, el cual se presentó en un docente, de igual manera puntualizó que la vacunación de personas adultas y ahora con la vacuanción de menores de edad, ha abonado a que se presenten menos casos de positividad.

“En lo que respecta a la secundaria Alfonso Sierra Partida, no hemos tenido contagios de alumnos, solamente e una maestra y en esta semana, creo que esto ha ido progresando creo que la vacunación de menores y adultos coadyuvo a que la pandemia se redujera en ese sentido de contagios” comentó Vicente Díaz.

Además detalló que por parte de los alumnos existe una cultura de portar el cubrebocas en todo momento, mismo que abonaría a la reducción de contagios por Covid-19.