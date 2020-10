No descartan casos de influenza y Covid

El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, aseguró que no es descartable que en el estado pudieran darse casos de coinfecciones de Covid-19 e influenza en una misma persona, como ya sucedió en la Ciudad de México, por lo cual llamó a las personas a extremar las medidas sanitarias, sobre todo ahora que el semáforo está en amarillo y eso ha incrementado la movilidad de manera considerable en el estado.

De Viva Voz...

Daniel Díaz Martínez | Secretario de Salud de Guanajuato.







“Esto puede pasar, el Instituto Nacional de Nutrición ya reportó el primer caso que se diagnosticó como Covid en las últimas semanas de septiembre, se siguieron haciendo estudios a esta mujer de 54 años de edad y resulta que es una coinfección, pues también tiene influenza, entonces esto puede pasar, por eso hay que insistir muchísimo particularmente en las personas que tengan factores de riesgo.





“(...) Todos debemos extremar precauciones, pues hoy que hay más movilidad se visita más a la familia, se visita a los adultos mayores, creo que todos hemos visto que hay adultos mayores en centros comerciales, hay niños en la calle y los niños no podrán regresar a la escuela hasta que esto no esté en verde, pero se está prolongando tanto la contingencia que se pone en riesgo también su educación como tal, entonces hay que seguir insistiendo para que no haya casos de esta naturaleza, pues las coinfecciones vendrían a complicar el panorama”, dijo el Secretario de Salud durante su participación diaria que tiene en la televisora estatal de TV4 para explicar la evolución de la Covid-19 en la entidad.

El Dato...

En la Ciudad de México se tuvo el primer caso confirmado de una persona que tiene Covid-19 e influenza.

Sin embargo, Daniel Díaz Martínez dijo que Guanajuato se está anticipando de nueva cuenta para poder hacer frente a la llegada de la influenza, pues la vacunación ha iniciado, particularmente en personas adultas mayores, mujeres embarazadas, niños y niñas menores de cinco años y mayores de seis años, así como a personas con hipertensión, diabetes, cáncer, VIH, así como al personal médico, que serán de nueva cuenta los que estén en la primera línea de batalla para atender los posibles casos de influenza que se den en el estado.





El Secretario de Salud de Guanajuato informó que en todas ls unidades médicas y hospitales estatales hay vacunas contra la influenza, pues la meta es tener con las dosis aplicadas a la mayor cantidad de guanajuatenses antes de diciembre, pues el efecto del agente biológico es de un mes, entonces para cuando se den los primeros casos, tener a la mayor cantidad de personas protegidas.

El Dato...

En Guanajuato se aplicarán más de un millón 600 mil vacunas contra la influenza.

No obstante, Daniel Díaz Díaz exhortó a la población a no bajar la guardia y mantener las medidas sanitarias, sobre todo usar cubrebocas en espacios públicos, así como evitar aglomeraciones, pues será entre esta semana y la próxima cuando se tengan los datos certeros de cuánto significó en número de contagios y defunciones la movilidad generada por el cambio a semáforo amarillo.

