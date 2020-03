No afecta el trabajar en el día de #UnDíaSinNosotras

Lorena Sarahí Soto Hernández, perteneciente a Tránsito Municipal de Irapuato es una de las tantas mujeres que en el marco del día Internacional #UnDíaSinNosotras se encuentra laborando con normalidad.

Postrada en su lugar de trabajo y vistiendo el uniforme, Lorena se encarga de evitar que los automovilistas se estacionen en lugares prohibidos en las calles del Centro Histórico.

Fotos: Jesús Gutiérrez | El Sol de Irapuato

Si son pacificas estoy totalmente a favor porque es algo bueno lo que están haciendo, pero a mi ver no es para que dejemos de trabajar, incluso a mi el tener que trabajar no me afecta de ninguna manera





Lorena Sarahí Soto Hernández | Elemento de Tránsito Municipal de Irapuato

En torno a las marchas y muestras de apoyo por varias mujeres en dicho movimiento, ésta mujer asegura estar de acuerdo tanto en las manifestaciones como en las consignas, sin embargo, asegura que entre ellas mismas se afectan.

“Yo creo y a mi punto de ver es algo innecesario para mi, porque no puedo dejar de hacer mis funciones por una situación así, que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que llevan de #UnDíaSinNosotras pero yo creo que haciendo nuestras funciones de día a día podemos ayudar más, porque realmente al venirme para acá (a su lugar de trabajo) batallé porque la gente anda protestando o ese tipo de cosas y a mi forma de ver hay otras formas de ayudar como los valores desde casa o cosas así” comentó.

Soto Hernández comentó estar a favor de las marchas y manifestaciones siempre y cuando sean pacificas, argumentando que la demás sociedad no tiene la culpa de que le rayen sus bardas, puertas o negocios.