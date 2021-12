No acuden ex funcionarios a comparecencia

En el último día de comparecencias ante a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del Ayuntamiento, no se presentaron los ex funcionarios citados, sin embargo mandaron un escrito para responder las inconsistencias detectadas durante el proceso de entrega-recepción.



La presidenta de la Comisión, Alma Angélica Berrones Aguayo, dio a conocer que para este jueves se citó a las 8:00 horas a comparecer al ex síndico del Ayuntamiento, José Luis Montoya Vargas, posteriormente haría acto de presencia el ex director de Obras Públicas, Daniel Mireles Vasco, a quien se le otorgarían dos horas para susbanar las observaciones y finalmente concluirían con Carlos Aguilar, director de Recursos Materiales, todos éstos no se presentaron.

Local No se presenta Beatriz Hernández Cruz a comparecer

La presidenta de la Comisión comentó que comenzarán a girar oficios a algunas dependencias para comprobar si lo señalado por los ex funcionarios es verídico.

"Vamos a esperar la respuesta de las dependencias y, de acuerdo a lo que nos digan, se determinará interponer denuncias, aunque es lo más conveniente debido al tipo de irregularidades detectadas en la entrega-recepción", explicó.

Respecto a la insistencia de los ex funcionarios a la comparecencia entre los que destaca la ex alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández Cruz, la síndico catálogo como irresponsable esa conducta, ya que no responde a las exigencias de la ciudadanía.