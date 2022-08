GUANAJUATO, Gto.- El rector general de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, se pronunció en contra de la militarización en la seguridad pública del país y propuso que se analice el pacto federal del sistema federal, al participar en el Panel de la segunda reunión de la Convención Legislativa de seguridad pública y prevención social de la violencia y la delincuencia.





Rector general de la UG, se pronuncia en contra de la militarización del país.





A manera de conclusión, en el panel organizado dentro de la Segunda reunión de la Convención Legislativa de Seguridad Pública y Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, el rector general de la UG, puntualizó que una de las principales prioridades para el país es el problema de la violencia y de la delincuencia.

“Dentro de ese gran problema por supuesto está el del sistema policial; creo que el sistema policial en su conjunto, junto con las Fuerzas Armadas, ameritan que apliquemos muy bien el pacto federal, porque no es un amontonamiento de autoridades, ni es un deslinde de responsabilidades”, enfatizó.





Luis Felipe Guerrero Agripino, Rector General de la UG, durante su participación en el panel durante la Segunda Reunión Plenaria de la Convención Legislativa de Seguridad Pública se pronunció en contra de la militarización del país.





Guerrero Agripino fue claro al señalar que está en contra de la militarización en la seguridad pública, y esto arrancó aplausos de quienes acudieron a este evento masivo realizado en el salón de usos múltiples del Congreso.

Añadió “creo que tenemos que trabajar en un proceso lateral, sistémico, desmilitarización y al propio tiempo el fortalecimiento de las instancias policiales. “Si nada más hacemos una cosa, cuidado, son las dos. Ya llevamos diez años diciendo que va a suceder y todo parece indicar que más se fortalece esto”.





No a la militarización del país pide Guerrero Agripino.





El Rector General de la Casa de Estudios hizo referencia que un gran problema del país es la desigualdad, la inequidad. “México no es de los países más pobres del planeta, pero es de los más desiguales, de los más inequitativos”.

En la medida que hay inequidad, hay exclusión y cuando hay exclusión, hay violencia, “trabajemos en el sentido más profundo. La educación es todo, no, pero es casi todo y la educación no cambia al mundo, claro que no, puede cambiar a las personas, que pueden cambiar al mundo”, terminó Luis Felipe Guerrero.