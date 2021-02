Niños ya anhelan regresar a clases

A casi un año de clases a distancia la carga administrativa y las actividades educativas para los niños y niñas se ha incrementado, por lo que ansían regresar a clases.

Desde el pasado 13 de marzo del 2020, más de 124 mil estudiantes dejaron las aulas para comenzar a estudiar desde un modelo en línea en casa para evitar contagios entre la comunidad estudiantil, sin embargo, luego de más de 10 meses en casa tanto para los niños y niñas del nivel básico como sus padres, esta nueva forma de estudio han sido complicada y estresante, lo que ha generado que anhelen regresar a clases.

Génesis Alexa López Contreras es una niña de ocho años de edad, está en tercer grado de primaria y para ella trabajar a distancia ha sido muy difícil, principalmente porque la carga de tarea es mayor a cuando asistía a clases de forma presencial.

“Ya quiero regresar, ya me enfadé, porque aquí ya me encargan más tarea que cuando estaba en la escuela, a veces no puedo y a veces me canso las manos y no puedo tener recreo”, señaló la niña de ocho años de edad.

Para los padres de Génesis también ha sido complicado dividir su tiempo entre su negocio y atender las dudas de su hija cuando no comprende alguna actividad, pese a lo cansado que pueda ser seguirán ayudándola.

El deseo de regresar las aulas de Génesis es tan grande que pidió a la ciudadanía cuidarse usando el cubrebocas, el gel antibacterial, careta, lavándose las manos de manera constante, pero sobretodo aplicar la sana distancia, para que pronto pueda volver a la escuela y seguir con su educación.