Niños y jóvenes superan el confinamiento

El distanciamiento social y la educación virtual han sido algunos de los problemas a los que las niñas, niños y adolescentes se han tenido que enfrentar durante la pandemia por Covid-19. El confinamiento, los cambios en la dinámica familiar y el exceso de trabajo que dejaron las clases virtuales provocó que menores se vieran vulnerables a la salud emocional, pero también género un crecimiento personal.

Sofía y Daniela, de 10 y 12 años, respectivamente, relatan cómo cambió su vida a raíz del Coronavirus. Los cambios a los que se tuvieron que enfrentar y cómo salieron adelante ante este nuevo modo de vida.

Daniela señaló que “me fueron difíciles los primeros meses de pandemia. Me estresaba mucho. Mis papás estaban trabajando y había días en los que estábamos solas .Tuvimos que empezar con el modo virtual sin saber cómo trabajar, porque ni los maestros ni nosotros sabíamos”.

La tecnología le jugó un factor en contra.

Relata cómo la tecnología le jugó un factor en contra, pues estar expuesta por mucho tiempo al internet y a demasiada información del Covid-19 comenzó a sentir miedo y atener cuadros de angustia y ansiedad.

Situación que tuvo que superar comenzando a realizar actividades como el dibujo, actividad física en casa y limitando el uso de internet.

Clases virtuales generan estrés.

Por su parte Sofía, quien es la más pequeña de la casa, aseguró que lo más difícil que vivió en la pandemia fueron las clases virtuales.

“Durante la pandemia me sentí estresada porque la escuela era pesada y a veces la maestra me pedía muchos trabajos, y como no estaba acostumbrada a usar la plataformas digitales se me complicaba mucho. También me daba miedo cuando nos teníamos que quedar solas y se me hacía difícil hacer los trabajos sin alguien que me estuviera explicando”.

Sofía explicó aunque al inicio le fue difícil, ahora es más autosuficiente porque aprendió a trabajar por sí misma y a apoyarse entre hermanas.

“Ahora aprendí a hacerme de comer, ya me puedo hacer un sándwich, unas quesadillas y aprendí a hacer algunos quehaceres de la casa y puedo trabajar sin estar esperando a que alguien me diga cómo hacerlo”, finalizó.