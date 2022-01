Niños deben estar instruidos con medidas sanitarias en el regreso a clases

La presidenta del Colegio de Médicos de Salamanca, Yunuen Iveth Guía Calderón, señaló que el regreso a clases presenciales era algo necesario e importante para los niños, sin embargo, deben estar educados para practicar las medidas sanitarias en las escuelas y los padres de familia ser responsables ,ya que el primer filtro comienza desde casa.

Durante una entrevista con medios de comunicación, la médico destacó que las medidas preventivas son algo que no se debe olvidar durante las actividades diarias, y en el caso de los niños que regresarán a las clases tienen que hacerlo usando el cubrebocas, practicando el aseo de manos constante, estando en espacios ventilados, limpiando utensilios como libros y lápices y no compartiendo con otros compañeros el cubrebocas o los útiles escolares.

Recalcó que los padres de familia son los responsables del primer filtro y quienes tienen que identificar si los niños tienen fiebre o están enfermos para que no asistan a la escuela y de inmediato llevarlos a un médico para hacerle las pruebas correspondientes y que reciban la adecuada atención.

Local Guanajuato listo para el regreso a clases el lunes

Yunuen Iveth Guía, señaló que “tenemos que convivir con este virus y hacerlo responsablemente, tenemos que participar como sociedad para que los niños estén bien y los maestros nos deben apoyar en las escuelas para mantener las medidas preventivas”.

Reiteró que los niños también contraen el virus y esto mucho depende de la familia, ya que si la familia está teniendo convivencias constantemente no siempre se acatan las medidas preventivas y eso los hace susceptibles a que se infecten.

Finalmente refirió que pacientes infantiles que han tratado presentan tienen síntomas leves y moderados, no obstante, esto no significa que no sea malo para los niños, por lo que se tienen que cuidar y evitar contagios.