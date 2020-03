Ningún evento va a ser suspendido

El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, aseguró que a pesar de que hay nueve casos sospechosos de coronavirus y que están en análisis, el estado aún se mantiene en Fase 1, por lo que ni los eventos ni las clases serán suspendidas, aunque recalcó que la alerta continúa y las medidas de prevención serán reforzadas.

En rueda de prensa, dijo que Guanajuato es de los pocos estados que ha llevado a cabo una búsqueda intencionada de casos, incluso en eventos como Sapica y el Informe de Gobierno de Diego Sinhué Rodríguez Vallejo fue aplicada esta revisión para detectar a tiempo y evitar contagios masivos; sin embargo, hasta el momento no se han confirmado casos positivos de coronavirus en la entidad.





“Al no tener casos, al no haber transmisión comunitaria y al tener en estudio a estas personas que tenemos como probables, seguimos en lo que se llama Fase 1, por lo tanto en este momento no hay necesidad de suspender clases, de suspender eventos, eso es muy importante comentarlo, pero también decirles que es una situación que puede cambiar en cualquier momento, por eso nos mantenemos monitoreando la situación en el mundo y el país”, dijo.

Díaz Martínez explicó que Guanajuato tenía en observación a otras 13 personas por presentar síntomas de coronavirus, pero todos fueron descartados.

Explicó que de los nueve casos que actualmente se mantienen, seis están en observación por parte del sistema estatal de salud, mientras que los otros tres están siendo valorados por el Instituto Mexicano del Seguro Social. De esos seis casos que se están valorando en el estado, se trata de una persona que viajó a Japón y regresó con síntomas, una más de San Miguel de Allende y la cual viajó a Estados Unidos y presentó también la sintomatología, en tanto hay cuatro personas de León que viajaron a Italia y también están aisladas y en observación.

Aunado a ello, comentó que los ocho trabajadores de Volkswagen aún permanecen aislados y en análisis, pero hasta el momento se han mantenido fuera de riesgo.





Coronavirus, de baja mortandad





Daniel Díaz Martínez comentó que si bien el coronavirus es altamente contagioso, también se trata de un virus con baja mortandad, pues sólo entre 3 y 4% de las personas que lo presentaron han fallecido.

Además, dijo, se trataron de casos específicos, como de obesidad mórbida, hipertensión, diabetes, enfermedades pulmonares o cardíacas, algún tipo de cáncer o inmunosupresión, así como es de riesgo para los fumadores, por lo cual dijo que es buen momento para dejar de fumar y tener mejores hábitos saludables.