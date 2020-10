Ningún beneficio el cambio de horario

Ciudadanos irapuatenses consideraron que el cambio de horario no les trae ningún beneficio, pues dijeron que ni siquiera obtendrán un ahorro en el costo de la luz, ya que el la energía que no gastarán por la mañana la usarán por las noches, ya que oscurecerá más temprano.

Irapuatenses se muestran indiferentes al cambio de horario.

Algunos habitantes de Irapuato se mostraron indiferentes por el cambio de horario y dieron a conocer que más que un cambio de horario, el Gobierno Federal debe estar ocupado en buscar soluciones para mejorar la economía del país que ha propiciado que cientos de ciudadanos estén sin empleo durante la pandemia.









Guadalupe Martínez





“En lo personal no me sirve de nada que haya cambio de horario, no es un cambio de horario el que necesitamos para estar bien, hay gente que se está quedando sin trabajo, yo creo que lejos de preocuparse por esto se debe hacer algo para que se vaya recuperando la economía”.









Ignacio Parra





“Es bueno que haya un cambio de horario porque dormiremos una hora más, a mucha gente no le gusta el cambio de horario pero cada año se realiza y yo creo lo debemos ver con optimismo ya que dormiremos una hora más, aunque mucha gente lo que quiere es trabajo”.









Martín Banda





“No lo consideramos ni bueno ni malo, simplemente lo tomamos como algo que pasa cada año, no por el cambio de horario vamos a ganar más dinero, la verdad es insignificante que se haga o no el cambio de horario”.









César Mendoza





“Todo hay verlo con buenos ojos, esto del cambio de horario tiene casi 25 años y estamos acostumbrados, nada cambia quitando o poniendo una hora al reloj, yo creo que la gente lo que necesita es trabajo”.





Ramón Ramírez





“Yo creo que no favorece ni afecta a nadie el cambio de horario, la gente sigue ganando lo mismo y no hay ahorro de nada, entonces creo que da igual lo que haga el gobierno”.