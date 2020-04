Ningún ahorro con horario de verano

El horario de verano, que obligará al adelanto de una hora en los relojes el próximo domingo, divide opiniones entre los ciudadanos. Mientras algunos opinan que les rinde más el día, otros afirman que el organismo se descompensan y no se genera ningún ahorro de energía eléctrica.

El horario de verano es el horario que se sigue como una norma aceptada socialmente y consiste en adelantar los relojes una hora para usar más luz natural.

Graciela Martínez, quien es trabajadora del hogar manifestó que “como ama de casa, no nos beneficia en nada. Eso es solamente para las grandes empresas, pues, sí hay recibió de luz pero no hay ninguna diferencia, sigue igual, a veces hasta sale más de luz, siendo que casi no la gasta uno, para mí en mi caso no me beneficia para nada”.

En esta medida de gobierno federal, prescribe que los relojes se adelanten una hora a principios de la primavera y se retrasan en otoño, sin embargo, los cambios de horario dificultan el reloj biológico y pueden causar problemas de sueño a las personas, dicen.

“A mi si me gusta, pero como yo trabajo aquí todo el día, salgo a veces a la siete, entonces me rinde más el día. En el aspecto de que ahorro luz, pues no noto diferencia, solo es porque me rinde el día”, afirmó Claudia González, vendedora de artículos femeninos.

Históricamente el horario de verano fue propuesto por primera vez por Benjamín Franklin y más recientemente, 1907 por William Willet.

Aunque de hecho, muchas culturas antiguas alargaban las horas diurnas en verano con el mismo propósito de la época moderna, la de aprovechar más la luz diurna.

María Ortega, técnica en producción, señaló que “prendes la luz, la utilizas es igual, no hay ahorro, creo que me llega más cara la luz, así que me da igual”.

De acuerdo a referencias de la historia reciente, el cambio de horario se empleó por primera vez en 1916, durante la Primera Guerra Mundial, para ahorrar carbón, material apreciado por su contenido energético.

A pesar de las controversias, muchos países vienen empleando desde entonces el horario de varano.

Rosalba Ruiz, quien ama de casa dijo que no le gusta mucho, “porque viene siendo lo mismos y lo que nos hace es que cambia nuestro rol de vida y, si cambia el horario, ese rol se alterar y a los niños les pega más, porque como van a la escuela, van con mas flojera y una que trabaja y ya son las 10 u 11 de la mañana y en el horario normal, es el horario que es.”

Aunque los gobiernos argumentan que el añadir tiempo de luz diurna a las tardes beneficia al comercio, la práctica deportiva y otras actividades que favorece la presencia de, luz tras la jornada laboral los ciudadanos opinan diferente.

Juan Pablo Yepez, vendedor de agua de sabor señaló que “estaría bien, si me agrada el horario de verano, siento que en caso de la luz es lo mismos, ya que uno se acostumbra al horario, pues agarrar el ritmo otra vez, se va acostumbrando uno.”

Por otra parte, los cambios de horario dificultan la percepción del tiempo y pueden causar problemas de sueño a las personas y conflictos de intercomunicaciones cibernéticas.

Muchos sistemas dirigidos por computadora son capaces de ajustar sus relojes automáticamente, pero se llegan a producir errores, sobre todo cuando las reglas del horario de verano cambian.

Guadalupe Meza, quien se dedica al comercio dijo, que si le gusta “porque está más clarito cuando salimos, siento que me rinden más el día, la noche no, pero el días si, en el caso de la luz, yo siento que de eso se gasta igual, si me gusta por la claridad aunque de la luz no nos ahorramos tanto”.

El horario de verano 2020 iniciará a las 2:00 horas de este domingo 5 de abril y se reajustará a la 2:00 horas del domingo 25 de octubre.

Se recomienda hacer el adelanto de los relojes por la noche, antes de acostarse a dormir, para amanecer con el nuevo horario de verano.

El horario de verano se decretó desde el año de 1996, durante el período presidencial de Ernesto Zedillo, con el objetivo de hacer un mejor unos de la energía eléctrica, para de esta manera obtener una reducción en el consumo de la luz en las horas de mayor demanda.