Ni Celaya ni Irapuato son las ciudades más violentas del mundo: Huett

Ni Celaya ni Irapuato merecen ser llamadas las ciudades más violentas del mundo porque no lo son, aseguró Sophía Huett López, secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, quien explicó que en caso de que lo fuera ya Estados Unidos habría emitido una alerta de no viaje a sus ciudadanos y no ha sucedido en ningún momento.

Hasta el momento Guanajuato ni tampoco las ciudades de Celaya e Irapuato tienen alertas emitidas por el gobierno de Estados Unidos, pues no las consideran ciudades violentas o peligrosas.





En entrevista con Organización Editorial Mexicana, Sophía Huett López señaló que una vez que conocieron el estudio del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, Paz y Justicia A.C. comenzaron a analizarlo y se percataron de que había varias inconsistencias, entre las que destacan que para tomar en cuenta la cantidad de homicidios tomaron fuentes diversas y desde ahí hay un sesgo de información.

“No es el mismo procesamiento de homicidios el que se hace en México que el que se hace en otro país”, señaló Sophía Huett, quien además señaló que otra inconsistencia es que se tomó en cuenta a ciudades con más de 300 mil habitantes, cuando hay otras ciudades en el mundo con menor cantidad de habitantes y que están en conflictos, caso como algunas zonas de Medio Oriente.

Sophía Huett explicó que Celaya ni Irapuato pueden ser considerados los municipios más violentos del mundo, porque ni siquiera lo son del estado y mucho menos del país.









“Durante 2020 Celaya sí tiene un incremento en homicidios y pasó del lugar 22 al 9 en homicidios por cada 100 mil habitantes, pero ni aún así está en el lugar número uno del estado y difícilmente estaría en el primer lugar nacional.

“En el caso de Irapuato está en el lugar 21 y en el caso de León está en el lugar 25, entonces es un estudio que desde nuestra perspectiva tiene muchas interpretaciones por parte de esta organización, que probablemente en términos de metodología no compartimos, pero el tema más importante aquí es que en este arranque de año, en donde Celaya disminuyó casi la mitad el tema de homicidios y los delitos en general un 26%, yo podría afirmar de manera muy clara que Celaya ni puede, ni debe ni merece ser llamada una de las ciudades más violentas del mundo, porque claramente no hay los elementos metodológicos para poder así determinarlo, ni el caso de Irapuato hablar que a nivel internacional está en el quinto lugar”.

“Decirlo con toda claridad que Celaya no merece esta calificación, que Irapuato tampoco merece esta calificación, en primera porque distarían mucho de tener condiciones para ser las ciudades más violentas del mundo"

La Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública dijo que hasta el momento no han entablado alguna comunicación con este consejo ciudadano para conocer la razón por la cual han llevado a cabo estos estudios, pero dijo que seguramente habrá ese acercamiento, como lo han tenido con otras organizaciones, como México SOS, de la que dijo que sus cifras tampoco colocan a estas ciudades como de las más violentas ni siquiera del país, mucho menos del mundo.

