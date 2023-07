Necesitamos impulsar a la cultura como herramienta contra la violencia: Arcelia Ramírez

IRAPUATO, Gto.- La cultura debería ser igual de importante a la hora de destinarle presupuesto por parte de los gobiernos tanto como la educación y la salud, pues si apostara por ella podría ser un auxiliar para transformar a la sociedad e incluso para combatir a la violencia desde esa trinchera.

Así lo dijo la actriz mexicana, Arcelia Ramírez, quien participó en la master class “Homenaje a las mujeres en el cine y la TV” como parte del arranque de actividades del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, ahora en su sede de Irapuato, en donde junto con la productora Tita Lombardo reflexionaron no sólo sobre la trayectoria que ambas han tenido en el séptimo arte, sino también sobre las áreas de oportunidad que el cine mexicano tiene y en donde debería ser ahora el momento en donde se apueste por éste como herramienta para lograr una transformación y hasta reeducación social en el país.





Tita Lombardo dijo que México tiene potencial en cine.





“La cultura es fundamental para el desarrollo de una sociedad, para combatir con la violencia, para ser mejores personas, para entender quiénes somos y ser asertivos en esta vida.

“Creo que la cultura es lo más importante y es lo que no se ha entendido a cabalidad todavía, porque los gobiernos, desde que yo empecé a trabajar, el de cultura siempre es el presupuesto sacrificable de todos y yo sé que la salud y la educación son muy importantes, pero la salud espiritual, intelectual y emocional del público que le otorga la cultura también es muy importante”, dijo la actriz Arcelia Ramírez.





Arcelia Ramírez llamó a impulsar a la cultura para transformar a la sociedad.





Explicó que el cine mexicano aún no ha logrado ser entendido en su justa dimensión como agente de crítica, denuncia, pero también de cambio y propuesta social y por ello la ley cinematográfica que está en el tintero en el legislativo federal, para garantizar que haya una diversidad de películas en los cines, más allá de la apuesta taquillera, sería una apuesta para desde la cultura comenzar con una transformación social que al país le urge.









“Por eso los festivales son maravillosos, porque por desgracia en este país no hemos defendido nuestra cartelera como deberíamos, tenemos pendiente elaborar una ley cinematográfica que garantice la diversidad de nuestra cartelera y que podamos ver no nada más películas norteamericanas en todas las salas y en todos los horarios, sino películas de todo el mundo y mexicanas, por su puesto, pero también latinoamericanas, europeas, asiáticas, en fin, que podamos construirnos a partir de muchos espejos (…) pero eso todavía no pasa, es una cuenta pendiente que yo creo que ya está ahí la ley, ya nada más falta que la revisen y la aprueben, pero mientras eso pasa, los festivales de cine nos ha dado un servicio maravilloso, porque son las citas obligadas para ver cine de otros lados, maravillosas películas y como los festivales traen a los realizadores hemos podido escucharlos”.





Debimos haber metido en TLC al cine

Por su parte, la productora cinematográfica Tita Lombardo señaló que fue un error no haber considerado en el Tratado de Libre Comercio de la década los 90 al cine mexicano, pues en ese entonces era entendido como entretenimiento y no como cultural, pero de haberlo hecho hubiera tenido un impulso más fuerte del que tuvo con el llamado “nuevo cine mexicano”.

“Ojalá tuviéramos una mayor presencia, tenemos un tema con el Tratado de Libre Comercio en donde no se metió en la cultura al cine, como lo hizo Canadá, sino que se consideró entretenimiento y es por eso que hay poca presencia de nuestro cine en las pantallas y aparte creo que hace falta trabajar en formar al público que empiece a ver el cine mexicano y que empiece a apoyar el cine mexicano, pero a veces es complicado”.









Tita Lombardo, quien participó en películas como “Amores Perros”, “Profundo Carmesí”, “Novia que te vea” o “Érase una vez en México, entre otras, coincidió con Arcelia Ramírez en que debería de darse la oportunidad de que las películas mexicanas pudieran estar más tiempo en carteleras y que además esté presente en más salas de cine.

“Por eso son tan importantes los festivales, porque las películas se ven, ganan premios y a veces, cuando ganan premios, entonces adquieren cierto interés para el público.









“En Estados Unidos hay un star system, tú vez a las personas en los centros comerciales y dicen ‘vamos a ver la película de Mel Gibson’, no les importa quién la dirigió o quién la produjo, aquí hace falta crear eso, que digan vamos a ver la película de alguien, pero no ha habido la oportunidad, porque nuestras películas duran poquito en las salas del cine”.

Arcelia Ramírez y Tita Lombardo fueron reconocidas en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, además de la gaffer Anni Martínez.