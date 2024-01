Necesario que la capital aproveche mejor sus residuos

Guanajuato, Gto.- La secretaria del Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico Territorial de Guanajuato, María Isabel Ortiz Mantilla, expresó que la capital debe trabajar en manejar, de mejor forma, sus residuos y aprovecharlos.

Incluso dijo que se podría tomar como ejemplo la ciudad de León, pues el metano que produce se usa para generar el 40 por ciento de luz del alumbrado público.

Aclaró que sí hay trabajo hecho, es decir, tienen un buen manejo en sus residuos diarios, no sólo los que llegan a su sitio de disposición final, sin embargo se deben seguir cuidando otros aspectos como la recolección de basura en la ciudad, limpiar los callejones y atender el propio basurero municipal.

Recibe la capital estudio sobre situación de su basurero.

“La gran mayoría de los residuos que se generan, de acuerdo a lo que tenemos de información, son orgánicos y se pueden aprovechar para composta o energía, hay alternativas”.

Sobre el sitio de disposición final, que en mayo del año pasado se incendió y generó problemas ambientales, al grado de tener que emitir una alerta de contingencia, Ortiz Mantilla reconoció que es necesario generar un proceso de saneamiento para resolver los problemas que presenta.

Recordó que la Secretaría a su cargo ha dado total acompañamiento en el tema a las autoridades municipales, pero siempre respetando su autonomía, por lo que se dan sugerencias de lo que se puede realizar.

Dijo que también se ha brindado apoyo a través del Fondo Ambiental Estatal, donde se han asignado 74 millones de pesos para temas de residuos para los 46 municipios.

“Se ha invertido en camiones recolectores, botes papeleros, inversiones en sitios de disposición (...) también es importante invertir en capacitaciones al personal, pues el problema no se resuelve sólo con invertir en infraestructura, pues si no hay un actuar diario adecuado no se pueden generar mejorar”.

La funcionaria estatal comentó que el municipio de Guanajuato recibió en diciembre del año pasado el estudio que realizó un consultor sobre las condiciones del tiradero. En el mismo se detallan las alternativas a realizar para poder clausurar ese espacio, aunque recalcó que la decisión se toma por las propias autoridades.

“Se acompaña con sugerencias de las mejores alternativas sobre las condiciones de residuos, pero ellos son los que deciden”, concluyó.