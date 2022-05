Necesario legislar para asegurar cuentas bancarias a delincuencia

GUANAJUATO, Gto. (OEM-Informex).- Para poder combatir a los grupos delictivos que tienen dinero en bancos de manera ilícita, es necesario que se realicen reformas por parte del Congreso Federal para que puedan hacerse de manera ágil la investigación de los delitos y así afectar sus estructuras financieras, consideró el Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, en entrevista.

Al término de la reunión que sostuvo con diputados de la Junta de Gobierno y Coordinación Política y legisladores de los Grupos Parlamentarios, el Fiscal General señaló que sí sería importante poder obtener una mayor agilidad en la entrega de información respecto a la situación financiera, de tipo bursátil, bancaria, del orden fiscal o tributario, que permitiría contar con insumos de información y así abonar mucho a la investigación.

Te puede interesar: Niega Zamarripa presiones políticas en el caso de diputado Jorge N

Señaló que con ello se podría esclarecer las estructuras financieras de los grupos delictivos que, desde luego, sería relevante.

Para combatir a los grupos delictivos en el tema económico es necesario una reforma por parte del Congreso de la Unión.

Dijo que esta sería una atribución de que tiene competencia al ámbito federal, en este caso al Congreso de la Unión y esto se podría analizar en esa instancia.

Antes, en la reunión con los legisladores que sostuvo en el salón del Congreso Local, señaló que en otros países donde se investiga a los grupos criminales, tienen acceso directo e inmediato a este tipo de información, “y por supuesto se puede ver de un simple pantallazo las erogaciones, los balances que tenga una persona, en una empresa o en una cuenta bancaria, y ello permite una toma de decisiones con una gran inmediatez”.

Lamentó que como en nuestro país no ocurre eso, la emisión de cualquiera de esa información tiene que ser a través de un juez de control, previa solicitud del ministerio público y justificación de la misma.

Sin embargo, el retraso en la emisión de la información implica una serie de pasos tortuosos para poder esclarecer un delito, apuntó.

Destacó que “si alguien ingresó a su cuenta una cantidad de dinero ilícita procedencia, y si nosotros pedimos información a la Comisión Nacional Bancaria, y nosotros agilizamos de una manera clara previo a la autorización de la parte jurisdiccional, la tendremos por muy inmediato, en un mes”.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

No obstante, en ese tiempo, el dinero que se ingresó de la primera cuenta se podría difuminar en otras “y entonces tendremos que justificar la petición de las demás y se tardará otro mes y quizás después de que se otorgue ya no podría estar el dinero ni en esas cuentas, sino en otras que ya no se podrían detectar a falta del sistema bursátil por las cámaras de compensación que se tiene esta problemática”.

Finalmente hizo referencia que sí se han asegurado otros bienes del crimen organizado, inmuebles o autos, que eran de dudosa procedencia.