Para garantizar que los apoyos sociales lleguen a quien más lo necesite, resulta necesario democratizar la elección de presidentes de colonias y delegados de comunidades, lo anterior se señaló durante la sesión de trabajo de la comisión de Desarrollo Social y Humano del Ayuntamiento de Salamanca.

Dentro de esta mesa de trabajo, en donde estuvieron presentes Integrantes de la Comisión de Desarrollo Social y Humano y el director de la dependencia Alejandro Cuna Carranco, se expuso la necesidad de que los apoyos sociales lleguen realmente a quien más lo necesite.





Delegados y presidentes se instalan 6 meses siguientes a la instalación del Ayuntamiento.





Ante ello la síndico, Coral Valencia Bustos indicó que en las comunidades es común escuchar a los habitantes mencionar que los delegados solo benefician a su familia o a unas cuantas personas, lo que ha hecho que la dirección de Desarrollo Social es una de las áreas mas desacreditadas pues los apoyos se dan a quien les conviene y no a quien más lo necesita.

A raíz de estos señalamientos se propuso al director de la dependencia Alejandro Cuna, cambiar a todos los delegados y presidentes de colonias para que realmente se dé un cambio.

De acuerdo a la Ley Orgánica Municipal para el estado de Guanajuato los delegados y subdelegados municipales son autoridades auxiliares del Ayuntamiento y del Presidente Municipal, en la demarcación territorial asignada a la delegación.

Estos serán nombrados o ratificados por el Ayuntamiento a propuesta del presidente municipal dentro de los seis meses siguientes a la instalación del Ayuntamiento.

Para efecto de formular, la propuesta de delegados y subdelegados municipales, el Presidente Municipal podrá optar por realizar una consulta pública previa a los habitantes de la delegación. Los delegados y subdelegados municipales durarán en su cargo tres años, salvo renuncia o destitución.









Al respecto el director de Desarrollo Social explicó que comenzarán con las convocatorias para instalar el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEN) tanto en zona urbana como en zona rural.

“Se tienen que dar a conocer los lineamientos a los vecino y haber un mínimo de personas para que ellos eligen a sus representantes de ahí se van a generar tres representantes de comités urbanos y rurales que van a formar parte del COPLADEN; y ese organismo es el medio para tener representantes sociales y entre muchas otras cosas, para ser también un visor, y que se realice de manera transparente el cambio de delegados y de presidentes de colonos ,que es un proceso que se va a iniciar” explicó

El funcionario reconoció que hay líderes sociales que no quieren soltar el puesto; no obstante señaló que es la sociedad organizada es quien tiene la facultad de elegir a sus representantes pues el municipio no tiene la facultad de para manipular las elecciones.

“Por eso nosotros decimos que no necesariamente trabajaremos con el líder de colonos de toda la vida, puede ser con otros ciudadanos que tengan la iniciativa y que quieren apoyarnos en los programas que traemos” finalizó.