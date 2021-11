Necesario analizar el agua en el río Temascatío

Ricardo González Barbosa, Asesor del Consejo Técnico de Aguas Irapuato-Valle de Santiago A.C. (COTAS) e investigador de la Universidad de Guanajuato, señalo la necesidad de realizar un análisis de elementos a fondo en el río Temascatío, para conoce el impacto del problema que genera la minera ubicada en la comunidad de Potrerillos y Joya de Cortes, pues la actividad minera es una de las mas depredadoras que puede existir.





Se debe analizar el agua del río Temascatío.





Por ello, el investigador pidió a las autoridades de Salamanca plantear un proyecto de muestreo y análisis para la determinación del estatus de los valores de fondo de los elementos y compuestos que tiene tanto el agua superficial como el agua subterránea en el río Temascatío.

“Necesitamos analizar el impacto del problema porque no conocemos el estatus antes del impacto de la minera que es una de las más depredadoras que puede existir y el problema es que como no conocemos el estatus de cómo estaba el ecosistema o la calidad de agua superficial no tenemos un verdadero panorama de lo que pueden impactar y la idea con esta propuesta es conocer el status antes de de que exista alguna actividad de explotación” señaló.

González Barbosa, explicó que con esto no quiere decir que en este momento la actividad exploratoria no tengo un impacto ambiental porque si lo tiene, sin embargo, conocer más antes de que comience la fase de explotación es primordial.









Estudios en minería y medio ambiente señalan el impacto que esta actividad puede tener en el agua que van desde la incorporación de partículas sólidas en la corriente, perdida de volumen en los cuerpos de agua contaminación por metales pesados y metaloides por mencionar algunas