Nace un año bisiesto

Cintia Ivette Hernández Luna es una chica salmantina que nació el 29 de febrero de 1996, y que en este 2020 si podrá celebrar su cumpleaños el día que corresponde ya que en otros años lo celebra el 28 de febrero.

Cintia comenta que originalmente su fecha de nacimiento estaba programada para otro día, sin embargo su mama comenzó a sentirse mal y pese a que ella trato de que el nacimiento fuera otra fecha, este no se pudo postergar y nació el 29 de febrero de 1996.

“Cuando nací mi mama le pidió a la doctora que me registrara como si hubiera nacido el 28 pero ella no quiso ya que se tenía que registrar el día que correspondía, cuando estaba en la escuela a muchos se le hacía raro que dijera que cumplía años el 29 por que quien no sabe qué febrero cada 4 años tiene un día mas me decían que ese día no existe y tenía que explicar Y siempre me decían entonces no cumples años”. Comento.

En cuanto a documentos oficiales menciona tener registrado su fecha original de nacimiento, pero en alguna ocasión para un procediemto escolar si tuvo que registrarse con fecha del 28 de febrero para evitar tener futuros problemas con otros trámites.

“Este año celebrare realmente mi cumpleaños ya que cuando no hay día 29 , tengo la sensación que no es mi cumpleaños, aunque lo celebre, por lo que este festejo será especial en compañía de mi familia y amigos” dijo Cintia .