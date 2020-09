Murió el 'charrito' de Guanajuato

GUANAJUATO, Gto.- Hoy el Jardín de la Unión se encuentra de luto, uno de los cantantes más emblemáticos de la capital, "El Charrito", ha dejado su guitarra de lado en este mundo terrenal para seguir regalando su "amor chiquito" para toda la eternidad al lado del creador.

Uno de los famosos personajes de Guanajuato, Luis Navarro, oriundo del municipio de Irapuato, que encontró en la capital el cobijo de miles de personas que desde el Jardín de la Unión deleitaban el oído con ese desafinado, pero boyante ritmo que lleno de júbilo a cuevanenses y turistas, falleció, dejando luto entre los ciudadanos.

Don Luis es uno de los tantos artistas urbanos que hay en la ciudad, que día con día se ganaba la vida cantando corridos por algunas monedas que los capitalinos le regalan, y que al final del día le sirven para comer.

Canción tras canción, su actividad durante varios años, llegaba todos los días a la ciudad con su guitarra en mano para cantar sus corridos y otras canciones populares en el jardín de La Unión, o en la Plaza de San Roque.

Con la llegada de los turistas que visitan la ciudad atraídos por su majestuosidad, habría de ganar algunas monedas más, pero su vida artística era plena cantando en aquella plaza por el más puro “amor al arte”, pasando de incognito y sin los aspavientos de su importante labor educando a las nuevas generaciones.

Con un sombrero color vino en vivos blancos, un abundante y cano bigote, de corta estatura, pero de un corazón gigante, El Charrito se convirtió en uno de los emblemas de la ciudad capital.

Era imposible no voltear a la fuente de donde emanaba el agudo y peculiar canto, desde corridos revolucionarios, baladas románticas y claro que sí, la joya de la corona, "amor chiquito", entonado con simpatía.

Es de mencionar que, Luis Navarro participó en la película de acción "Érase una vez en México", Once Upon A Time in México, en la que el actor Antonio Banderas le cambió su vieja guitarra por una nueva.