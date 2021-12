Municipios se comprometen con Planet Youth para ayudar a guanajuatenses

León, Gto.- Los municipios de León, Irapuato, Celaya, Salamanca y Moroleón están listos para sumar e implementar el modelo islandés de prevención y atención a las adicciones Planet Youth, ya que consideran que la misión en sus gobiernos es dejar paz y tranquilidad a los guanajuatenses, atendiendo las necesidades de los ciudadanos que confiaron en sus líderes, comentaron Alejandra Gutiérrez Campos, Lorena Alfaro García, Francisco Javier Mendoza Márquez, César Prieto Gallardo y Alma Denisse Sánchez Barragán, alcaldes de los municipios mencionados respectivamente.

La alcaldesa de León Alejandra Gutiérrez Campos mencionó que todos los alcaldes tienen una gran responsabilidad con las personas que viven en los municipios, por lo que la suma de todos los esfuerzos son los que harán la fortaleza de Guanajuato.

“En estos 3 años que tenemos la oportunidad de servir, o tomamos acciones importantes que realmente transformen no solamente en el presente sino en el futuro o realmente no vamos a dar los resultados que nos comprometimos con la gente, por eso hay que sumarnos a la estrategia”, mencionó.

La alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro García mencionó que el municipio estará comprometido con el programa Planet Youth, ya que considera que si no se atienden las causas de los problemas, no se podrán cambiar las cosas y no se podrá construir la paz en Guanajuato.

Lorena Alfaro. Foto: Edgar Camacho | El Sol de León

“Esa es la visión que nosotros tenemos, por eso este proyecto nos parece muy interesante porque aquí hay metodología, aquí hay experiencia, aquí hay resultados que nosotros habremos de tomar, ya estamos trabajando de manera transversal, las áreas del desarrollo social y de prevención de delincuencia en Irapuato, la estamos haciendo con esta visión de atender la causa de los problemas”, expresó.

Francisco Javier Mendoza Márquez, presidente municipal de Celaya comentó que desde Celaya se tomará por completo el modelo de Planet Youth para tratar las problemáticas de inseguridad, que vienen de situaciones de consumo de sustancias y el daño del tejido social, explicó que no solo basta el desarrollo en infraestructura, sino también la ciencia para resolver las situaciones preocupantes en niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Francisco Javier. Foto: Edgar Camacho | El Sol de León

“Estamos comprometidos al 100 por ciento, hacemos nuestro este modelo de prevención de las adicciones y de hecho ya estamos trabajando en lo mismo, el tema de la inseguridad no lo podemos atender solamente desde el punto de vista del aspecto, hay que entrar a la génesis del problema, que es la reconstrucción del tejido social, no basta el desarrollo en infraestructura y servicios, hay que desarrollar a los niños, a los adolescentes, la integración de la familia”, mencionó.

César Prieto Gallardo. alcalde de Salamanca, se mostró comprometido con el modelo islandés para la prevención de adicciones, consideró que es un programa importante para atender a los niños y jóvenes del estado, adaptando nuevos sistemas de atención y prevención del consumo de sustancias.

César Prieto. Foto: Edgar Camacho | El Sol de León

“Yo digo que Guanajuato tiene una riqueza cultural enorme y una de ellas es en el tema de los juegos típicos mexicanos, yo creo que combinando el modelo Planet Youth con lo que tenemos aquí, podremos lograr que la ciudadanía se involucre que al final es el objetivo”, dijo.

Por último la alcaldesa de Moroleón, Alma Denisse Sánchez Barragán dijo que en su municipio se ha identificado a muchos jóvenes con problemas de adicción, debido a la falta de atención de sus familias, por lo que algo que se tiene que implementar es el amor y comprensión dentro de los hogares de cada persona con adicciones

Alma-Denisse. Foto: Edgar Camacho | El Sol de León

“Nos hemos dado cuenta de qué es lo que genera en nuestro municipio el que los niños se conviertan en adictos y es la falta de atención de sus papás, si nosotros llevamos el deporte, atención, eso les dará respaldo de que cualquier cosa, hay algo que pueden hacer mejor”, opinó.