Municipios no dan respuesta a congreso con información

GUANAJUATO, Gto.- 45 de los 46 municipios del estado de Guanajuato no enviaron al Congreso Local información actualizada de la situación en que funcionan los sitios de disposición final y solamente el ayuntamiento de León fue el único que lo hizo, quedó establecido en los trabajos de la Comisión de Medio Ambiente.

Luego que Sergio Eduardo Sandoval, representante del Instituto de Investigaciones Legislativas presentó un estimado de la vida útil de estos sitios de disposición final, en base al último reporte emitido en 2021 cuando fue elaborado el diagnóstico por la información proporcionada por los municipios, la presidenta de la Comisión, Martha Ortega Roque giró instrucciones para que se insista en pedir información a los 45 ayuntamientos.

El funcionario del Congreso del Estado dijo que, a finales de junio, una semana después de que llegó la solicitud al Instituto por parte de la Comisión de Medio Ambiente, se hizo lo propio a los 46 municipios y únicamente quien dio respuesta la semana pasada fue León, el resto de los municipios no otorgaron ni siquiera la respuesta de enterados.

“El resto de la información como se comenta en el estudio son datos que ya teníamos y se hizo un corte, y se ajustaron los datos y se restaron los años de vida de los rellenos sanitarios”, afirmó.

En 2021 fueron 25 los municipios que mandaron su contestación al Congreso del Estado.

El legislador panista César Larrondo lamentó que no hayan contestado prácticamente la totalidad de los municipios con enviar su información sobre el particular, “hagan de cuenta que los ayuntamientos como el viento a Juárez, al Congreso no lo toman en cuenta”.

La diputada Martha Ortega Roque manifestó que los estados actuales de los sitios de disposición final reportada divergen un poco de la información que proporcionó la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, (SMAOT), “y tendríamos que cruzar la información”.

La propuesta planteada a los integrantes de esta instancia legislativa es que se vuelva a solicitar a los ayuntamientos que hagan llegar la información, excepto León que ya la envió actualizada y este cuenta con un relleno sanitario denominado CTR el Verde para disposición final de residuos urbanos y se cumple con lo estipulado por la norma oficial mexicana NOM 083 SEMARNAT 2003 y le queda un tiempo de vida útil de cinco años de acuerdo al último estudio de volumetría proporcionado por la empresa que trabaja en la concesión de la recolección de basura.

De igual forma, lamentó que no se cuente con la información actualizada.

Sergio Eduardo Sandoval dijo que se hizo un cálculo que en el municipio de Celaya actualmente su sitio de disposición final tiene un año y ocho meses de vida útil.

El compromiso del ayuntamiento en 2021 fue que se construiría una cuarta celda nueva que permitiría darles de seis a ocho años de vida al lugar.

En el caso del municipio de Irapuato, se cuenta con una vida útil de cuatro años en su sitio de disposición final.

En el estado de Guanajuato se cuenta con 43 sitios de disposición final, de los cuales solamente cinco son rellenos sanitarios al cumplir con la Norma 083, de acuerdo al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.

Los municipios que reportaron vida útil en sus sitios de disposición final son Irapuato, Cuerámaro, Moroleón, Purísima del Rincón, San Francisco del Rincón y San José Iturbide.

Hay diez sitios que son controlados y 28 no son controlados, compartió Sergio Eduardo Sandoval.

De los 43 sitios, los municipios trabajan en 38 de ellos y cinco son los que están concesionados.