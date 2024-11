Municipios deben contar con áreas para recibir reportes de personas desaparecidas

GUANAJUATO, Gto.- El Pleno del Congreso de Guanajuato, exhortó a los 46 Ayuntamientos para que publiquen con claridad las formas de contacto y áreas administrativas que tienen para recibir los reportes de personas desaparecidos y atención a víctimas.





Deben de marcar específicamente dónde se encuentra.





El diputado local del PAN, Aldo Márquez Becerra, recordó que los municipios están obligados a realizar esa acción bajo el principio de la máxima publicidad, priorizando también la atención a los grupos de búsqueda y que se apliquen la perspectiva de los derechos humanos.

Te Puede Interesar: Local Colectivo Una Luz en mi Camino rinde homenaje a víctimas de violencia y desaparición en Irapuato

Explicó que los municipios deben colocar la señalética pertinente para la atención a las personas, colectivos de búsqueda y grupos independientes de búsqueda y se identifique adecuadamente el área en donde se brindará dicha atención.

Recordó que en el tema en cuestión todos deben sumar esfuerzos, no caben las excusas, no cabe la politización, no cabe la delimitación territorial de un Estado, el problema afecta a todas y todos los mexicanos.

Afirmó que su trabajo es establecer mecanismos eficaces que permitan o contribuyan, a través de la coordinación entre los tres ámbitos de gobierno, a solucionar el problema.

Aldo Márquez recordó que, dentro de la estrategia de seguridad estatal CONFIA, se planteó la creación de una unidad para la atención a personas desaparecidas, a lo que destacó que también será importante de la participación de la sociedad, además de las acciones que implementarán las autoridades.

“Es indispensable que las personas que sufran la desaparición de un ser querido sepan donde presentar su reporte y el lugar donde se les dará atención por parte de la autoridad municipal… Proteger a las personas buscadoras asegura que puedan ejercer su derecho a buscar a sus seres queridos. Esto es esencial para avanzar en la construcción de justicia y verdad, permitiendo que las familias accedan a información y a la justicia”.





Se debe cumplir con la Ley de Desaparición de Personas.





Por su parte, el diputado David Martínez Mendizábal refirió que en la mayoría de las presidencias municipales las personas buscadoras tienen que tocar puertas porque no hay ninguna señalética o indicación de con quien ir para atender el problema de la búsqueda de personas desaparecidas.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Agregó que derivado del contacto constante con personas buscadoras fue que promovieron esta propuesta, ya que éstas hicieron hincapié en la necesidad de que las autoridades de los 46 ayuntamientos del Estado de Guanajuato tengan especial empeño y dedicación en cumplir con su obligación, ya que es fundamental para obtener resultados positivos bajo el principio de búsqueda en vida.