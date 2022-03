Mujeres marcharán este 8 de Marzo para pedir justicia por Nadia y un alto a la violencia

El colectivo Regla Rota, conmemorará el Día Internacional de la Mujer, a celebrarse el próximo 8 de marzo, con una marcha donde exigirán fin a la violencia contra la mujer, el esclarecimiento del asesinato de Nadia Verónica Rodríguez Saro Martínez que a dos años de sucedido no se ha presentado ningún avance; además de exigir para el Estado de Guanajuato y para Salamanca la despenalización del aborto.

Las actividades previas a este día, comenzaron con la intervención de las letras monumentales de Salamanca ubicadas en la Plazoleta Hidalgo, con lo que buscan visibilizar a las mujeres que han luchado para tener los derechos que ahora existen; las integrantes del colectivo Regla Rota señalaron que cada 8 de marzo generalmente se acostumbra felicitar a las mujeres, sin embargo, no es un día de felicitación, es un día de lucha, porque se ha tenido que luchar para tener derechos.

Siguen los actos de violencia contra las mujeres.

Enmarcado en un contexto de violencia hacia la mujer, que aunque ya no se hace tan evidente sigue presente, es como se conmemorará este importante día en el municipio; además se sigue exigiendo justicia para Nadia, a quién mataron hace dos años y no ha habido ninguna respuesta por parte de las autoridades quienes solo han dado largas y han dado carpetazo, pues no dan información aludiendo a que la pandemia no los ha permitido hacer las investigaciones que se requieren, indico el colectivo.

Explicaron que también en el estado y municipio, siguen pidiendo la despenalización del aborto que es un derecho sexual y reproductivo de las mujeres, al cual todas deberían tener acceso de una manera simple, sencilla y rápida y no en el sentido de lo moral, sino en el sentido del derecho a que cada mujer pueda decidir sobre su cuerpo, si quiere ser madre o no.

Mujeres deben asistir vestidas de morado o verde.

Este próximo martes, la marcha iniciará en el Estadio de la Sección 24 a las 17:00 horas y concluirá con un evento en la Plazoleta Hidalgo, donde se realizará la lectura de un pliego petitorio, micrófono abierto y tendedero de denuncias; además se pide a las mujeres asistir vestidas de morado o verde; y llevar algún sartén o tambor para hacer ruido.

Luego de dos años, sigue sin haber justicia para Nadia

Fue el 8 de marzo del 2020 Día Internacional de la Mujer, que la joven universitaria Nadia Verónica Rodríguez Saro Martínez de 22 años de edad, fue asesinada cuando conducía hacia su casa después de llevar a una amiga con la que había acudido a una fiesta. Este hecho generó la movilización de miles de mujeres no solo en Salamanca, sino en todo el estado exigiendo justicia y un alto a la violencia contra las mujeres y al igual que el año pasado, este hecho que cimbro a Salamanca sigue siendo uno de las consignas para este próximo 8 de marzo.

La marcha iniciará en el Estadio de la Sección 24 a las 17:00 horas.